España-EEUU
Albares habla con Marco Rubio tras el ataque de EEUU a Venezuela
La conversación ha durado alrededor de media hora
EFE
Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado este viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su primer contacto oficial tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La conversación, avanzada por el diario 'El País' y confirmada a EFE por fuentes diplomáticas, ha durado alrededor de media hora y en ella han abordado tanto la situación que atraviesa Venezuela como la crisis ucraniana ante la agresión rusa. EFE
