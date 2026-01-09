Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Gobierno palestino condena la redada israelí a la universidad palestina más prestigiosa

El Ministerio de Educación Superior de la Autoridad Palestina condenó este jueves la redada que dejó once estudiantes heridos llevada a cabo por las fuerzas israelíes el pasado martes contra la Universidad de Birzeit (Ramala, Cisjordania ocupada), al considerar que vulneró la inviolabilidad de las instituciones educativas recogida en convenciones internacionales.

En un comunicado, Educación denuncia que durante la redada la puerta principal de la universidad quedó destrozada y se disparó munición real, bombas de percusión y gases lacrimógenos contra los estudiantes y la comunidad universitaria en general.

El Ministerio afirma que "estos ataques violan flagrantemente todas las normas y convenciones internacionales que penalizan la violación de la inviolabilidad de las universidades".