En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego tras la muerte de siete personas en Gaza
Hamás denunció este jueves la continuación de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese a la tregua, que causaron la muerte de siete personas en menos de 24 horas, según hizo saber a través de un comunicado oficial publicado en sus canales. "El bombardeo continuo de la ocupación sionista y la muerte de siete mártires, la mayoría niños, en menos de 24 horas, constituye una grave escalada criminal y una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, con la intención de confundir la situación, incumplir las obligaciones del acuerdo e interrumpir la transición a la segunda fase", afirma la nota de Hamás. El grupo islamista instó a los mediadores y a los países garantes del acuerdo a presionar a Israel para que detenga los ataques y cumpla con los términos pactados, incluyendo la apertura del paso de Rafah en ambos sentidos, el ingreso de ayuda y suministros, y la transición inmediata a la segunda fase del acuerdo.
El embajador palestino en España agradece al país su "liderazgo" ante el conflicto en Gaza
El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, agradeció este jueves al país haber demostrado "una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo" ante el conflicto en la Franja de Gaza. "España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo. Afortunadamente, otros han seguido el ejemplo de España y esto demostró que España no estaba sola, sino que estaba en la delantera", dijo en la presentación en Madrid del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya.
Al menos siete muertos, incluidos cinco niños, en ataques israelíes en la Franja de Gaza
La Defensa Civil de Gaza ha denunciado este jueves la muerte de al menos siete personas, incluidos cinco niños, en ataques llevados a cabo en las últimas horas por el Ejército de Israel contra el enclave palestino, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. El portavoz del organismo, Mahmud Basal, que ha informado del balance de víctimas mortales, ha subrayado que, "en menos de 24 horas, las fuerzas de la ocupación israelí han cometido varios crímenes de guerra contra civiles desarmados en el sur y el norte de Gaza, al atacar tiendas de campaña y casas que acogían a personas desplazadas". Mientras que ha hecho hincapié en que se trata de "una clara violación del alto el fuego", ha reafirmado que atacar a civiles y refugios constituye un crimen y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, Basal ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "asuma sus responsabilidades legales y morales y proporcione una protección urgente a los civiles" del enclave palestino, según recoge el diario 'Filastin'.
El Gobierno palestino condena la redada israelí a la universidad palestina más prestigiosa
El Ministerio de Educación Superior de la Autoridad Palestina condenó este jueves la redada que dejó once estudiantes heridos llevada a cabo por las fuerzas israelíes el pasado martes contra la Universidad de Birzeit (Ramala, Cisjordania ocupada), al considerar que vulneró la inviolabilidad de las instituciones educativas recogida en convenciones internacionales.
En un comunicado, Educación denuncia que durante la redada la puerta principal de la universidad quedó destrozada y se disparó munición real, bombas de percusión y gases lacrimógenos contra los estudiantes y la comunidad universitaria en general.
El Ministerio afirma que "estos ataques violan flagrantemente todas las normas y convenciones internacionales que penalizan la violación de la inviolabilidad de las universidades".
Un proyectil lanzado desde Gaza cae a unos cientos de metros dentro de territorio gazatí
Un proyectil lanzado desde la Franja de Gaza cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, en un incidente que el Ejército israelí calificó como un intento de ataque a Israel, mientras que una fuente local indicó a EFE que se trataba de unos niños que manipulaban un cohete sin explotar.
"Un proyectil fallido fue lanzado desde la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel", afirmó este jueves el Ejército israelí en un comunicado, asegurando que el cohete salió de una zona de la ciudad de Gaza (norte) e impactó en la Franja cerca de un hospital, que no detalló.
El Ejército añadió que poco después atacó "con precisión en el punto de lanzamiento" y condenó "enérgicamente cualquier intento de organizaciones terroristas de perpetrar ataques contra sus tropas y el Estado de Israel".
Muere una niña palestina por disparos del Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza
El Ejército de Israel ha matado este jueves a una niña palestina en un campamento de refugiados situado en el norte de la Franja de Gaza, en un nuevo incidente a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.
Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que la fallecida es Hamsa Nidal Hauso, de once años, quien ha sido tiroteada por las tropas israelíes en el área de Faluya, situada en el campamento de refugiados de Yabalia. El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre el incidente.
Las autoridades gazatíes cifraron el martes a 71.391 los muertos y a 171.279 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 424 muertos y 1.199 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, insistió en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".
Sánchez defiende también que haya tropas españolas en una hipotética misión de paz en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que, además de que haya militares españoles en una hipotética misión de paz en Ucrania, estén presentes también en otra misión de estas características que pudiera decidirse para Gaza.
Sánchez, en la apertura de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, ha señalado que propondrá al Congreso esa presencia de tropas españolas en esos dos escenarios si es que se avanza en ambos en un horizonte de paz.
El jefe del Ejecutivo ya avanzó el pasado martes que iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la que abogará por la participación de militares españoles en una posible misión de paz en Ucrania.
El ejército israelí ordena 20 días de cárcel para un soldado que disparó indiscriminadamente en Gaza
El Ejército israelí ordenó que uno de sus soldados que fue filmado disparando en ráfaga e indiscriminadamente en Gaza cumpla 20 días de cárcel, informó el portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Nadav Shoshani, en las últimas horas.
"El soldado documentado en el vídeo actuó en contra de los procedimientos al disparar de manera poco profesional e incumpliendo las órdenes", dijo Shoshani sobre estas imágenes, que se difundieron por internet recientemente y que generaron un gran rechazo en redes sociales como X contra las FDI.
Como resultado, el soldado fue sentenciado a 20 días de prisión.
Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego
Al menos dos personas han muerto este miércoles en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel contra una vivienda en ciudad de Gaza, mientras que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un "terrorista de alto rango" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.
Fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado del balance de víctimas mortales, indicando que además hay "varios heridos" como consecuencia del "bombardeo por parte de aviones de la ocupación a una casa" en el barrio de Al Tufá, en el este de ciudad de Gaza.
Hamás critica a la UNRWA por rescindir contratos a empleados fuera de Gaza
El movimiento islamista palestino Hamás denunció este miércoles la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de rescindir los contratos de empleados que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que habían sido puestos en licencia excepcional.
En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah".
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Hasta 15 sillas vacías en un restaurante de Utebo: 'Los reyes se olvidaron de la reserva
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- Terror en Garrapinillos: una joven de 23 años pasa varios meses secuestrada por miembros de su familia que le torturaban y agredían
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa está prohibido a partir de 2026
- ¿Por qué han desaparecido los autobuses urbanos de Zaragoza de Google Maps?
- Los tractoristas aragoneses tratan de paralizar Zaragoza en contra del acuerdo con Mercosur