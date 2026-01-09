Venezuela
Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana
El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.
"Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable", antes de reiterar que ha "detenido ocho guerras".
El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores.
