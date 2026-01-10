Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Kallas trata con el presidente egipcio su cooperación regional durante un encuentro en El Cairo

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha reunido con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, para tratar la situación regional y consolidar la cooperación bilateral, reforzada tras la primera cumbre de octubre.

"Egipto es, y seguirá siendo, un socio estratégico de la UE, con un papel destacado en la seguridad y la estabilidad regionales", ha manifestado Kallas en su cuenta de X tras el encuentro con Al Sisi.

La UE también guarda una especial atención a Egipto como vecino de la Franja de Gaza, escenario desde octubre de 2023 de una devastadora ofensiva israelí como represalia al ataque contra su país efectuada por las milicias palestinas que dejó 1.200 muertos.