EEUU captura a Maduro, en directo | Sánchez expresa a Delcy Rodríguez y Edmundo González el apoyo a una transición pacífica

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Trump vuelve al poder duro y arranca en Venezuela su proyecto expansionista y energético en América Latina La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, por parte de las fuerzas estadounidense abre una nueva época de intervencionismo de Washington en América Latina, transmite una dura advertencia política a la región, además de mandar un mensaje ambivalente hacia las fuerzas opositoras que han depositado sus esperanzas de un cambio de régimen en manos de un Donald Trump que ha dejado claro que su prioridad es controlar los recursos naturales de Venezuela. El propio Trump se encargó de confirmar pocas horas después de esta operación para secuestrar a Maduro y su esposa que su objetivo principal era gestionar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes de todo el planeta, infrautilizadas durante años por una industria nacional asfixiada por las sanciones internacionales y a la corrupción. La intervención militar en suelo venezolano, cuya legalidad cuestionan organizaciones internacionales como Naciones Unidas y ha dejado al menos un centenar muertos, choca con la imagen de líder no intervencionista que Trump ha pretendido labrarse, aunque sigue al mayor despliegue militar estadounidense en décadas en las costas del Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Trump afirma que el último petrolero incautado regresa a Venezuela y venderán crudo mediante su acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar "crudo embargado" de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético. "Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas", ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social. Por su parte, la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha celebrado también "la exitosa operación en conjunto (con Estados Unidos) para el regreso al país del buque Minerva", haciendo hincapié en que el navío "zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas".

El presidente de Perú dice que la incursión en Venezuela era necesaria pese a la ruptura del derecho internacional El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este viernes que la incursión estadounidense en Venezuela era necesaria, pese a que esta medida rompiera el derecho internacional, y afirmó que la transición democrática en el país caribeño debe darse pronto. En una entrevista con el periodista del canal CNN Andrés Oppenheimer, el mandatario peruano expresó su apoyo al operativo realizado por Estados Unidos hace una semana en el que capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "En principio plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho, era una medida necesaria, que si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país", dijo Jerí.

"Free Maduro" y "Bring them back!" exigen los chavistas que volvieron a marchar en Caracas Miles de chavistas regresaron este viernes a las calles de Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados el pasado sábado por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar en el país suramericano. Los manifestantes portaban banderas y pancartas con mensajes de apoyo al mandatario y su esposa, como "Free Maduro" (Maduro libre) y "Bring them back!" (¡Regrésenlos!). La concentración inició en el Paseo de la Resistencia Indígena, en la zona de Plaza Venezuela, y discurrió a lo largo de unos tres kilómetros hasta el Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Trump asegura que su Administración "se lleva extremadamente bien" con Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su Administración "se lleva extremadamente bien" con las autoridades de Venezuela, actualmente encabezadas por Delcy Rodríguez, después de que Washington llevara a cabo la semana pasada un ataque contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro. "Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto la gente como aquellos que están gobernando Venezuela", ha afirmado durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas en la Casa Blanca que ha sido retransmitida por su oficina. Asimismo, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que "ahora mismo" ve a Venezuela como "un aliado": "Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí", ha añadido.

Trump dice que hablará con María Corina Machado sobre su posible rol en Venezuela El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró este viernes que hablará con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, cuando ambos se encuentren la semana próxima en Washington. "Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", aseguró Trump al ser cuestionado por la prensa si su postura en cuando al rol de María Corina Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel. "No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", dijo Trump en respuesta.

Una carta falsificada por Rusia agitó la crisis entre EEUU y Dinamarca por Groenlandia "A río revuelto, ganancia de pescadores", reza el refrán. Y esta parece ser la lógica que aplicó en su día el espionaje ruso a los primeros encontronazos entre EEUU y el reino de Dinamarca por el futuro de Groenlandia. En 2019, durante el último año del primer mandato de Donald Trump como líder de la Casa Blanca, el debate entre ciertos sectores de su entorno para comprar la isla ya estaba abierto. Pero una carta falsa remitida supuestamente por la entonces ministra groenlandesa de Educación, Cultura, Iglesia y Asuntos Exteriores, Ane Lone Bagger, al senador republicano Tom Cotton, uno de los artífices de la idea, contribuyó a crear el mar de fondo que se mantiene en la actualidad entre estos dos países, hasta entonces estrechos aliados dentro de la OTAN, organización que Moscú aspira a neutralizar mediante campañas de desinformación e injerencia. (Seguir leyendo)

Repsol dice a Trump que quiere "invertir con fuerza" en Venezuela y triplicar la producción El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo este viernes al presidente de EE.UU., Donald Trump, que la empresa está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

Trump insiste en que las petroleras invertirán 100.000 millones de dólares en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que compañías petroleras estadounidenses invertirán unos 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera del país suramericano. Así lo detalló el mandatario desde la Casa Blanca, tras una mesa redonda con ejecutivos de las principales empresas energéticas estadounidenses, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol. “Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, señaló el republicano, y agregó que Washington proveerá “seguridad gubernamental” a las compañías.