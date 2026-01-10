Fallecen tres esquiadores en los Alpes franceses por avalanchas tras fuertes nevadas

Tres esquiadores que se encontraban este sábado fuera de pista en los Alpes fallecieron hoy en dos avalanchas distintas, debido a las fuertes nevadas caídas en el noreste de Francia, que complicaron además el tráfico por las carreteras.

Dos hombres fallecieron en la gran estación saboyana de Val-d'Isère (región de Saboya), al ser arrastrados por un aluvión de nieve mientras esquiaban fuera de pista y fueron localizados gracias a sus teléfonos móviles enterrados bajo 2,5 metros de nieve, pero ya era demasiado tarde para reanimarlos, según informó la oficina de turismo. El tercer esquiador, también un hombre, falleció a unos 60 kilómetros de distancia, en la estación de Arêches-Beaufort, también en Saboya, y la mujer que le acompañaba pudo ser rescatada y hospitalizada en estado grave.

Météo-France advirtió la víspera que la nieve en los Alpes se caracterizaría este fin de semana por una inestabilidad generalizada con un riesgo alto de avalanchas en casi todas las cordilleras, por lo que emitió un nivel de riesgo 4 sobre 5, y había recomendado extrema precaución.

Más al norte, los cuatro departamentos de Franco Condado (Jura, Doubs, Territorio de Belfort y Alto Saona), los Vosgos y Alto Marne están bajo alerta naranja por nieve y hielo hasta la medianoche del sábado, por el paso de la tormenta Goretti.

Esta tormenta, que la víspera dejo importantes daños en el noroeste de Francia por fuertes vientos, complicó hoy la situación en las carreteras del noreste, que fue mejorando en las últimas horas de la tarde. Se espera que las nevadas disminuyan gradualmente durante la noche del sábado al domingo.

No obstante, Météo-France advirtió de que las temperaturas serán significativamente negativas de madrugada, con riesgo de que se forme un fenómeno conocido como hielo negro, una capa de hielo casi imperceptible que se forma sobre el pavimento y que representa un riesgo significativo tanto para conductores como para peatones.