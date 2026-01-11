En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Muere al menos una civil en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh
Al menos una civil rusa ha perdido la vida y tres personas más han resultado heridas durante la madrugada de este domingo en la ciudad rusa de Voronezh como consecuencia de "uno de los ataques con drones más graves" desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, han informado las autoridades regionales, que han advertido de que "las represalias serán inevitables".
"Trágicamente, una joven falleció durante la noche en cuidados intensivos tras resultar herida cuando los restos de un dron cayeron sobre una vivienda particular. Los médicos lograron operarla, pero sus heridas eran demasiado graves", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Alexandr Gusev, en un mensaje difundido a primera hora de este domingo en su canal de Telegram.
Gusev ha denunciado que "el enemigo (ucraniano) atacó a tantos civiles como le fue posible", dejando además al menos otros tres heridos: una mujer que permanece hospitalizada --tras someterse a cirugía-- con una herida abdominal, y un hombre y una mujer, que "sufrieron cortes durante el ataque, pero han recibido ya el alta para recibir tratamiento ambulatorio".
El prolongado silencio navideño de Putin
Ni la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. Putin no realiza declaraciones públicas desde que se dirigiera a la nación el 31 de diciembre en su tradicional discurso de fin de año. Reapareció una semana después en la Misa del Gallo en la región de Moscú, pero la prensa no tuvo la oportunidad de hacerle ninguna pregunta. Desde el hundimiento del submarino atómico Kursk en sus primeros meses de mandato (2000), Putin mantiene la misma actitud: no habla cuando es consciente de que la situación es insalvable.
Defensas antiaéreas derriban 33 drones ucranianos en seis regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado 33 drones ucranianos sobre seis regiones de la parte europea del país y en aguas del mar Caspio. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los aparatos de ala fija fueron abatidos en Rostov, la más castigada con diez drones; Volgogrado; Krasnodar y Bélgorod. También fueron derribados drones en dos regiones bañadas por el Caspio -Ástraján y la república de Kalmikia-, desde cuyas aguas Moscú bombardea territorio ucraniano con misiles de crucero. La pasada noche las baterías rusas abatieron 59 drones ucranianos, uno de los cuales provocó un incendio en una refinería de la región de Volgogrado.
Un nuevo ataque ruso contra Dnipró deja a más de 50.000 personas sin electricidad
Un nuevo ataque ruso la pasada noche contra la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país, ha dejado sin electricidad a más de 50.000 personas, denunció este sábado el alcalde, Boris Filatov.
"Como consecuencia del ataque ruso nocturno contra Dnipró, más de 50.000 personas se quedaron sin electricidad", señaló en su cuenta de Telegram.
En el ataque resultaron dañados nueve edificios de varias plantas, en las que se rompieron cerca de 400 ventanas.
EEUU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800.000 millones
Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima cumbre de líderes mundiales en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, publica este sábado 'The Telegraph'.
Ese pacto de 'prosperidad', vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.
De acuerdo con el 'Telegraph', que cita a fuentes no identificadas, Zelenski había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.
El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un eventual despliegue en Ucrania
El Gobierno británico anunció este sábado que destinará 200 millones de libras (230 millones de euros) a equipar y entrenar a sus tropas para un posible despliegue en Ucrania como parte de una fuerza internacional que respaldaría la paz en caso de un alto el fuego con Rusia.
El ministro de Defensa, John Healey, dijo que la dotación servirá para asegurar que las Fuerzas Armadas británicas "estén listas para desplegarse y liderar la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU, en inglés)", tras visitar Kiev el viernes y compartir los planes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Healey subrayó que, al tiempo que tratan de conseguir un acuerdo de paz, los aliados siguen comprometidos a reforzar "ahora" las defensas aéreas ucranianas.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.
En su calendario actualizado, Naciones Unidas fija el inicio de la sesión del Consejo de Seguridad a partir de las 15.00 del lunes (las 21.00 en la España peninsular y Baleares), para tratar "el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".
Rusia culpa a las defensas antiaéreas ucranianas del ataque contra la Embajada de Qatar en Kiev
El Ministerio de Exteriores de Rusia responsabilizó a las baterías antiaéreas ucranianas de los daños causados en la madrugada del viernes a la Embajada de Catar en Kiev.
"Para las Fuerzas Armadas de Rusia las legaciones diplomáticas nunca han sido el objetivo de un ataque", señala el comunicado de Exteriores.
Añade que los blancos designados por el ejército ruso en la capital ucraniana, donde murieron al menos cuatro personas, no se encontraban "cerca de la misión catarí".
Guterres condena enérgicamente los últimos ataques rusos contra Ucrania
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes enérgicamente los "continuos ataques selectivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.
"Estos ataques han provocado numerosas víctimas civiles y han dejado a millones de ucranianos sin servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua, en un momento de extrema necesidad humanitaria", dijo Guterres en un comunicado a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la idea de que la Unión Europea retome directamente el diálogo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo.
"Es el momento de que la UE hable con Rusia también", ha expresado Meloni, que ha dicho que "ya es la hora". "De la otra manera, nuestra contribución será limitada. ¿Pero quién debe hacerlo? No debemos actuar de forma azarosa, si no estaríamos haciéndole un favor a (Vladimir) Putin", ha apuntado, según declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera'.
- El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
- El Real Zaragoza se levanta con una exhibición ante el líder en Santander (2-3)
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
- El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva
- La crónica del Casademont Zaragoza-Gran Canaria: con carácter al fin del mundo (95-84)