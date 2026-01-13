Delcy Rodríguez niega la tutela de Trump mientras la Casa Blanca aplaude el "gran nivel de cooperación" del Gobierno de Venezuela

Donald Trump se "encarga" casi a diario de socavar la frágil autoridad de la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un juego de afirmaciones provocadoras y desmentidas parece tener lugar entre Washington y Caracas. "Presidente interino de Venezuela", se autodefinió el multimillonario republicano con aire imperial. La sustituta de Nicolás Maduro decidió responderle. "He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos", dijo al visitar una comunidad en el estado La Guaira afectada por los ataques del 3 de enero que desembocaron en la captura y traslado a EEUU de la autoridad ejecutiva venezolana. A la vez, en un mensaje que parece más destinado al frente interno, todavía perplejo por lo ocurrido, Rodríguez aseguró que ejerce su cargo junto con "el pueblo organizado en las comunidades" y apoyada en la unión cívico-militar. "Estamos reivindicando los derechos de nuestra amada patria frente a las agresiones ilícitas del Gobierno estadounidense".

Trump abrió la puerta a reunirse con Rodríguez, pero antes lo hará con María Corina Machado, a quien recibirá en Washington. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, destacó no obstante el rol que viene desempeñando la "presidenta encargada" desde su juramentación ante la Asamblea Nacional (AN). "La última semana ha demostrado que el presidente hizo una evaluación realista y correcta de lo que debía ocurrir en Venezuela en este momento... Hemos visto un gran nivel de cooperación de Rodríguez y su equipo con Estados Unidos, y el presidente Trump espera que continúe", dijo Leavitt, y puso como ejemplo el "enorme acuerdo energético y la liberación de presos políticos" de las últimas horas. El elogio se escuchó como la demarcación del límite trazado alrededor del Palacio de Miraflores. Los analistas se preguntan hasta cuándo funcionara esta convivencia a desgano.

Las afirmaciones de autoridad del Gobierno que ha sustituido a Maduro son puestas en entredicho a diario por el magnate y sus colaboradores. De acuerdo con Reuters, dos petroleros con bandera de China que se dirigían a Venezuela para recoger su cargamento retornaron sin nada en su interior hacia el gigante asiático. El episodio no es ajeno al anuncio de EEUU sobre un acuerdo con PDVSA para enviar hasta 50 millones de barriles de crudo.

"Repliegue táctico"

En una reunión con influencers, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, admitió que el Gobierno que surgió de los hechos del 3 de enero se encuentra en una situación "repliegue táctico" que no le permite "decir públicamente" sus verdaderas opiniones del actual vínculo con Washington. "Traducido a operación: el Estado se reserva el discurso 'presentable' mientras empuja mensajes más duros, agresivos o conspirativos por canales 'populares'", sostuvo el portal Efecto Cocuyo. "Es una arquitectura útil para el poder: permite negar responsabilidad cuando el mensaje se vuelve tóxico, pero aprovechar su efecto cuando cumple su función".

Relaciones con EEUU y la UE

El número dos del histórico madurismo, y a la vez ministro del Interior y Justicia y principal autoridad del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, acaba de respaldar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. "Eso nos va a permitir representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Maduro y de Cilia en EEUU. Ese es el objetivo fundamental, que nos permita tener a alguien allá porque ahorita están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados que no son venezolanos".

A su vez, el ministro de Exteriores, Yván Gil, hizo saber que Rodríguez está dispuesta a recorrer la misma dirección en la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo diplomático de estos países en Caracas. La "presidenta encargada", dijo el ministro, "ha transmitido un mensaje muy claro: en el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los Estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo para el bienestar de ambos pueblos, de todos los pueblos de Europa y de Venezuela".

El encuentro con los embajadores fue "franco, cordial, ameno". Las partes coincidieron en "abrir vías de diálogo cada vez más profundas". El pasado 6 de enero, la UE había cuestionado la legitimidad de Rodríguez. Según Gil "se abre una etapa muy interesante de diálogo, de construcción, de cooperación en todos los ámbitos de la vida de nuestros países y que seguramente será en beneficio de nuestros pueblos. Reafirmamos la voluntad del Gobierno bolivariano de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo".