EEUU tiene en su poder un aparato que sospecha está vinculado al 'síndrome de La Habana', según medios norteamericanos

La cadena de televisión CNN ha informado este martes que el Departamento de Defensa, rebautizado Departamento de Guerra, lleva un año haciendo pruebas a un artefacto que, "según algunos investigadores", podría estar vinculado al conjunto de dolencias y afectaciones psicológicas que han venido sufriendo diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses desplazados en el exterior, más conocido como Síndrome de La Habana. El aparato, siempre según la misma fuente, fue adquirido por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU en los últimos prolegómenos de la presidencia de Joe Biden a cambio de "millones de dólares", aunque no especifica la cifra, y tiene "componentes rusos".

Este medio informativo cita varias fuentes gubernamentales anónimas, pero tanto la CIA, como el Departamento de Seguridad Nacional como el de Defensa han evitado reaccionar y no han emitido reacción alguna cuando fueron contactados por la CNN. Según dos de las personas que filtraron la noticia, la cantidad de dinero pagada contiene "ocho cifras". El artefacto emite ondas de radio, según una de las fuentes, y no es en su totalidad ruso, aunque cuente componentes de este país. Cabe en una mochila de mano, y no se ha dado a conocer a qué personas o entidades habría sido adquirido. Caso de confirmarse estas afirmaciones, el principal temor ahora para los investigadores es que la tecnología empleada en una arma acabe diseminándose por el mundo

Polémica abierta

La noticia ha reavivado la polémica abierta en EEUU en torno al mencionado síndrome, con un sector del Gobierno totalmente escéptico acerca de la posibilidad de que un arma acústica capaz de generar daños e incapacidad en una persona sea pequeño y movible, cuestionando incluso que el denominado síndrome de La Habana en realidad haya existido. Frente a los escépticos, el equipo de investigadores de The Insider que capitanea el búlgaro Christo Grozev publicó en la primavera del 2024, gracias a un mensaje de correo hackeado, una larga investigación en la que determinaba que el diseñador del arma fue el coronel Iván Terentiev, del temido GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. En el informe se incluye incluso los nombres de algunos de los integrantes de la infausta unidad 29155 que estuvieron cerca de incidentes en los que supuestamente el arma entró en acción, como su comandante Andréi Averiánov y su hijo Albert.