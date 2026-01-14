Irán anuncia juicios y ejecuciones rápidas para los manifestantes detenidos en las protestas contra el régimen

Irán mantiene su escalada represora contra los participantes en las protestas que están poniendo en jaque el régimen. Según ha anunciado este miércoles el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, las autoridades no dilatarán los castigos y llevarán a cabo juicios y ejecuciones "rápidos" contra los manifestantes detenidos. De esta manera, Teherán mantiene el pulso con el presidente de EEUU, Donald Trump, que lleva varios días advirtiendo al país persa sobre una posible intervención militar si mantiene la brutal represión con la que está respondiendo a las movilizaciones. Según la ONG Iran Human Rights, han sido detenidas unas 10.000 personas desde el inicio de las protestas que arrancaron el pasado 28 de diciembre en contra de la enorme depreciación del rial y que han derivado en un clamor en contra del régimen.

"Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", ha dicho Mohseni Ejei en un vídeo difundido en internet por la televisión estatal iraní. "Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", ha insistido.

Según el último balance de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, los muertos en las protestas se elevan ya a 2.571 personas, la cifra más alta en las diferentes olas de manifestaciones registradas en Irán en décadas. En las movilizaciones por la muerte en custodia de la joven Mahsha Amini por no llevar bien puesto el velo, en 2022, murieron 558 personas. La cifra ofrecida este miércoles por HRANA incluye a 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al gobierno, 12 menores de 18 años y 9 civiles no manifestantes. La víspera, un funcionario del Gobierno informó a la agencia Reuters de que los muertos ya ascendían a unos 2.000.

El bloqueo de internet, que está en vigor desde el pasado jueves 8 de enero, dificulta la confirmación de las cifras de detenidos y fallecidos.

Aviso de Trump

Algunos analistas ya comparan el momento actual con el caos y la conflictividad que se registró en el país persa en la Revolución Islámica de 1979 que instauró el régimen de los ayatolás y destronó la monarquía del shah Mohamed Reza Pahlaví, padre de Reza Pahlaví, quien desde el exilio está alentando las protestas y este miércoles ha llamado al Ejército iraní a proteger a los ciudadanos y a unirse a las concentraciones.

Según el Departamento de Estado de EEUU, la primera ejecución está prevista para este mismo miércoles: "Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...). Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero", apuntó en un mensaje en X este departamento. Por su parte, Amnistía Internacional ha reclamado a Irán que suspenda de inmediato "todas las ejecuciones, incluida la de Erfan Soltani".

Por su parte, Trump ha amenazado de nuevo a Teherán con una actuación "muy firme" si lleva a cabo una campaña de ejecuciones y ha asegurado que "pronto" recibirá un informe de la situación para decidir si lanza una operación militar contra el país centroasiático. Y preguntado sobre las represalias anunciadas por Irán, el republicano se ha jactado de que ya dijo lo mismo cuando el Ejército estadounidense atacó instalaciones militares el pasado junio, en el marco de la guerra de 12 días con Israel.

"El objetivo final (en Irán) es ganar", ha añadido Trump durante una entrevista con la CBS. ¿Y qué supondría una victoria, a su juicio? Ante esa pregunta, ha puesto como ejemplos la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro; la muerte del líder y fundador de Estado Islámico, Abú Bkr al Badadi, en una incursión en Siria en 2019; y el asesinato, un año más tarde, del general iraní Qassem Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad.