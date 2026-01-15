Francia
Macron confirma el envío de militares franceses en Groenlandia
El jefe del Elíseo ha asegurado que "los primeros elementos militares franceses ya están en camino (y que) otros les seguirán"
EP
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado en las primeras horas de este jueves la participación de su país en la 'Operación Resistencia Ártica', después de que el Ejecutivo danés haya anunciado que sus Fuerzas Armadas ampliarán su presencia en la isla de Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo.
"A petición de Dinamarca, he decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, 'Operación Resistencia Ártica'", ha declarado en un escueto mensaje en redes sociales.
El jefe del Elíseo ha asegurado que "los primeros elementos militares franceses ya están en camino (y que) otros les seguirán", si bien no ha precisado el número de uniformados enviados ni los que pretende mandar.
También han confirmado el envío de destacamentos militares a la isla los gobiernos de Suecia, Noruega y Alemania, cuyo Ejército desplegará un equipo de reconocimiento de trece efectivos en la capital groenlandesa, Nuuk, que participará en una misión que tendrá lugar entre el jueves y el sábado, según ha informado su Ministerio de Defensa.
El Gobierno de Dinamarca ha hecho el anuncio poco antes de que una delegación se haya reunido en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar los planes de Washington sobre la isla, asegurando que las actividades se realizarán "en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN".
