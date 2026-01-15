Las amenazas de Trump
Robles abre la puerta a que España participe en la misión europea en Groenlandia
"Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", afirma la ministra de Defensa
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".
"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.
Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región.
"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia". La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.
A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo. "Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman".
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica