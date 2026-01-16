El campo se levanta: agricultores y ganaderos parten desde Badajoz reclamando que "las reglas del juego" sean iguales para todos los países

La movilización del campo extremeño está presente en todos los rincones de la región, también en Badajoz. Desde la capital pacense ha partido una de las siete tractoradas convocadas a lo largo de toda Extremadura.

Desde las 8.30 horas los agricultores y ganaderos se concentraban en las inmediaciones del palacio de justicia, en la calle Esteban Sánchez, de la capital pacense. La planificación era que a partir de las 9.00 partieran en dirección a Santa Marta.

Nueve tractores y varios turismos

Esta era una de las movilizaciones que se esperaban fuera menos numerosa y así ha ocurrido. Nueve tractores y varios turismos se concentraban a primera hora para protestar por la situación que vive en estos momentos el Sector Primario. "Es una tractorada de marcha lenta que realizaremos desde Badajoz hasta Santa Marta y volveremos. Afectaremos a la N-432", describía Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura.

Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, instantes antes de partir la tractorada desde Badajoz. / Santi García

Todo para evidenciar la negación a las negociaciones de "la nueva reforma de la PAC", así como los pactos que se están firmando, entre otros el de Mercosur y que "se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria". La primera de las reivindicaciones es en base a la negociación de la Política Agrícola Común, la PAC. Miranda asegura que se "está negociando la nueva reforma y no podemos consentir que cada vez que haya una modificación le influya a los agricultores y ganaderos con recortes y más recortes", denunciaba.

Estas mermas en los fondos comunitarios son cuantiosos: "Estamos hablando que afecta a un 22%", dicen desde UPA-UCE. Y quieren que esto repercuta lo mínimo posible en los agricultores o "que tengamos el mismo presupuesto que tuvimos en la reforma de la PAC anterior, que ya contó con ajustes presupuestarios", denuncia Miranda.

Uno de los afectados por esa última reforma fue Javier Ramos, agricultor de Valdelacalzada, y teme que la nueva PAC le perjudique más aún: "Va a haber un recorte del presupuesto, según cuentan de un 30 o 40%", señala. Esto le repercute de forma directa a los profesionales del campo: "Nos afecta a la renta y a mantener la actividad. La PAC se hizo para que haya una garantía de que los agricultores sigamos existiendo".

Javier Ramos, agricultor de Valdelacalzada, minutos antes de la tractorada en Badajoz. / Santi García

"El acuerdo con Mercosur es bueno si se cumple la ley"

El otro punto más destacado es el acuerdo firmado con Mercosur. Un pacto que se lleva negociando muchos años y que hace dos días la Unión Europea acordó en medio de las protestas y con la oposición de países como Francia. Desde UPA-UCE Extremadura señalan que "todo acuerdo que se haga es beneficioso y es bueno para los agricultores y ganaderos", aunque ponen límites: "Siempre que se cumpla la Ley de Salvaguarda y que todos juguemos con las mismas reglas de juego", aclara Miranda.

De esta forma, puntualiza que no aprueban que "haya países en América del Sur que traigan productos y no cumplan con las mismas normas en cuanto a productos fitosanitarios u hormonas en animales". Precisamente, esa es la reclamación principal que lanza el sector del campo.

Pablo Sánchez García es agricultor de Valdebótoa y ha acudido en esta mañana de viernes a la movilización por un motivo concreto: "El acuerdo de Mercosur, pues creo que nos va a venir fatal, que tengo almendros, tomates y se oye hablar malas cosas de las almendras", decía. Su intención es clara, "que no se haga el acuerdo".

Pablo Sánchez García es agricultor de Valdebótoa. / J. H.

Por su parte, Javier Ramos, señala que "el tema de los acuerdos no es solo Mercosur", ya que dice que hay otros muchos que también se están negociando y que "afectan mucho, por ejemplo el acuerdo del arroz". Pero no es el único sector afectado según indica, dice que "la ganadería sale también muy perjudicada". Lo que cree necesario Javier Ramos es que se cumplan "las mismas reglas" en todos los lugares y que "se produzca con la misma garantía y controles sanitarios".

Movilizaciones hasta febrero

Desde la organización de la movilización indican que esta es la primera manifestación y anuncian que van a "continuar con las tractoradas el siguiente viernes". Lo hacen para que la sociedad visibilice la situación que vive el campo y para reclamar a la Administración regional su implicación. "Le pedimos que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y precios justos". De este modo, reconoce que en "la Comisión Europea, donde se está negociando la PAC, se están haciendo movilizaciones y hemos acordado un plan de movilizaciones".

Estas movilizaciones y reivindicaciones públicas las desarrollarán durante todo el mes de enero y, "evidentemente, también en febrero", informa Miranda.