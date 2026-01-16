Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel dice atacar a las milicias gazatíes en sus últimos ataques

El Ejército de Israel aseguró este viernes que los ataques que llevó a cabo a lo largo del jueves en Gaza, que causaron al menos ocho muertos, estaban dirigidos contra comandantes del grupo islamista Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

"Las FDI(Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y el la ISA (la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet) atacaron a varios terroristas, incluyendo comandantes de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina a lo largo de la Franja de Gaza", recoge un comunicado castrense.

Desde la noche y madrugada de este viernes han muerto al menos tres personas más en dos ataques distintos, elevando a al menos once el total de fallecidos.