Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Una calle de la ciudad de Gaza.

Una calle de la ciudad de Gaza. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

  1. El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
  3. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  4. ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
  5. Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
  6. Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
  7. Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
  8. De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones

El Sporting abre una puerta para la salida de Dani Gómez del Real Zaragoza

De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza

La Laguna de Gallocanta retoma sus ‘Rutas con las grullas’: estas son las fechas

David Uclés, Soledad Puértolas o Juan Gómez Jurado protagonizarán en Zaragoza los Martes de Libros

Multas de hasta 3.000 euros por ensuciar las calles de Zaragoza: la Policía ha puesto ya 694 sanciones en el Casco Histórico

Hasta 600 euros por nacimiento o adopción: estas son las condiciones de las nuevas ayudas para familias en Teruel

