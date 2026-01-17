Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán restablece el funcionamiento de los SMS locales tras nueve días bloqueados

Irán restableció este sábado el funcionamiento de los SMS dentro del país, bloqueados desde hace 9 días por las autoridades iraníes, que impusieron un apagón de las comunicaciones, con el corte de internet global y las llamadas internacionales, en medio de las protestas que sacudían el país.

"Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", informó la agencia Tasnim de madrugada, sin ofrecer más detalles.

Efe confirmó que los mensajes telefónicos han vuelto a operar dentro del país.