Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Al menos cuatro heridos en un ataque de colonos israelíes contra varias viviendas en Cisjornadia

Al menos cuatros personas han resultado heridas este sábado por el ataque de colonos israelíes contra un campamento de la comunidad beduina en los alrededores de la localidad de Mikhmas, en el noreste de Jerusalén en Cisjordania.

Los atacantes han incendiado ocho viviendas y dos vehículos, disparado con munición real, vandalizado el campamento y agredido a varios de los habitantes del lugar, según informa la agencia de noticas palestina Wafa.

Los cuatro heridos, dos activistas extranjeros y dos ciudadanos palestinos, ha sido atendidos 'in situ' por efectivos de la Media Luna Roja y luego trasladados al hospital para recibir tratamiento médico.