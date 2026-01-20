Bruselas presenta la primera estrategia europea contra el racismo con el mundo en guerra contra la inclusión

La Comisión Europea ha presentado este martes la primera estrategia europea contra el racismo, que en gran medida depende de la voluntad de los gobiernos de los países de la Unión Europea (UE), en pleno auge de la extrema derecha y con el mundo en guerra contra las políticas de inclusión.

Hadja Lahbib es la primera comisaria racializada. También es la persona a cargo de las políticas de igualdad en el Ejecutivo comunitario. La experiodista belga de padres argelinos ha reconocido en la rueda de prensa que la lucha contra el racismo "es muy importante" para ella.

Lahbib ha apuntado al racismo estructural como principal problema. "Es más peligroso cuando se vuelve invisible", ha explicado, parafraseando al cantante francés Abd el Malik. "El racismo estructural está en el centro de nuestra estrategia porque es más insidioso y más destructivo", ha dicho la comisaria.

Pero lo cierto es que la estrategia es una colección de peticiones a los gobiernos nacionales. Porque en la práctica, aunque los grandes marcos europeos, como la Carta de Derechos Fundamentales, sean comunes, las áreas donde se da la discriminación son a menudo políticas cuya competencia recae en los Estados miembros.

Un problema de calado

Según la última encuesta de Eurostat, que data de 2023, el 60% de las personas encuestadas reconocieron que había un problema extendido de racismo en sus países. España coincide con la media europea, pero ese porcentaje se disparaba hasta el 80% en países como Países Bajos, el 77% en Francia, el 75% en Italia, el 73% en Suecia o el 69% en la Bélgica natal de la comisaria. Pero es que, además, la percepción es que el racismo, en los últimos años, ha empeorado.

Lahbib ha explicado cómo el racismo es un problema para acceder a la educación, encontrar casa, recibir asistencia sanitaria o encontrar trabajo para muchos ciudadanos. "La población romaní vive unos 8 años menos que la media europea. Y casi la mitad de las personas de ascendencia africana que trabajan en la UE están sobrecualificadas para sus puestos de trabajo", ha explicado.

Bruselas se ha comprometido a revisar la aplicación de la directiva antidiscriminación, que data de 2000, para verificar posibles lagunas en su aplicación. La Comisión propone también introducir los delitos de odio por motivos racistas en la directiva sobre los derechos de las víctimas.

Pero buena parte de la estrategia deja en manos de los gobiernos las respuestas. Solo 14 de los 27 países del bloque tienen estrategias nacionales de lucha contra el racismo. Todo esto en un contexto social y político que está marcado por el auge de la extrema derecha y el rechazo en gran medida a las políticas de inclusión.

En este contexto, la Comisión promoverá entre los gobiernos la eliminación del sesgo racial en la sanidad, programas para mejorar el acceso al empleo o una mejora en la recopilación de datos sobre igualdad para abordar estos problemas. También se ha comprometido a hacer un estudio sobre los problemas en el acceso a la vivienda, que se ha convertido en una prioridad para el bloque.

El mundo en la era Trump

Desde que llegara a la Casa Blanca, Donald Trump ha hecho de la persecución de las políticas de igualdad uno de sus caballos de batalla. "En cuanto a Estados Unidos, no quiero comentar lo que está sucediendo allí. Tienen su propio presidente. Fue elegido democráticamente", ha dicho Lahbib, "pero en cuanto a diversidad, inclusión e igualdad, esto es fundamental para el proyecto europeo y vamos a defenderlo con firmeza, especialmente hoy, cuando se cuestiona", ha añadido.

Preguntada por la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que avanza "el fin de la civilización europea", Lahbib ha restado importancia a la postura de la Casa Blanca. "En cuanto a los estadounidenses, que hagan lo que quieran. Pueden burlarse, pero nosotros no somos así. Estos son nuestros valores. Esto es lo que somos", ha dicho.