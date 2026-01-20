Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump confirma que invitó a Putin a sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que envió una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Sí, ha sido invitado", ha dicho en declaraciones a la prensa, después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvelara que Putin había recibido una invitación oficial de Trump en este sentido y destacara que Moscú estaba estudiando la posibilidad de sumarse a este organismo.