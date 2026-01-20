EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Delcy Rodríguez destituye a Saab al frente del organismo para las inversiones extranjeras de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este lunes al expresidente del Banco Central Calixto Ortega para dirigir el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un cargo hasta ahora desempeñado por el recién destituido ministro de Industria, Alex Saab. "Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica", ha esgrimido en redes sociales.

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EEUU, el segundo tras la captura de Maduro Un avión con 235 ciudadanos de Venezuela a bordo ha aterrizado este lunes en el país latinoamericano proveniente del estado de Arizona, Estados Unidos, ha informado el Ministerio del Interior venezolano. Se trata del segundo vuelo de este tipo después de la captura del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero. "Un total de 235 venezolanos ingresaron al país a bordo del vuelo número 100 procedente de Estados Unidos. En esta ocasión retornaron 219 hombres y 16 mujeres", ha indicado la cartera ministerial en redes sociales, asegurando que los pasajeros "recibieron una atención integral" por parte de los "órganos de seguridad ciudadana" a su llegada al Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Delcy Rodríguez pide "unidad" a los venezolanos para "crecer con inclusión" en la "nueva etapa" política La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado a la "unidad" de todos los venezolanos para "crecer con inclusión y visión de futuro" en la "nueva etapa" política que atraviesa el país desde que el presidente, Nicolás Maduro, fue capturado durante el ataque perpetrado el pasado 3 de enero por Estados Unidos. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rodríguez ha indicado que "esta etapa llama a la unidad y a la grandeza de la nación". "Confiemos en nuestras capacidades, Venezuela tiene con qué avanzar y nada puede detenernos en la conquista por el bienestar de nuestro pueblo", ha aseverado.

Starmer habla con Trump para reiterarle el "error" de la amenaza de aranceles El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera "un error" la amenaza de aranceles de EEUU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia. Starmer mantuvo estar tarde una serie de llamadas con el presidente de EE.UU., así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street.

Cuba aprueba medidas para pasar al "estado de guerra" El Consejo de Defensa Nacional de Cuba, aprobó "los planes y medidas" para dar paso "al Estado de Guerra", según informaron este domingo medios estatales. El anuncio se da en medio de las tensiones con Estados Unidos tras los ataques de Washington en Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. De acuerdo con la prensa oficialista, las medidas –de las que no se dieron detalles– se basan en el concepto de la "Guerra de todo el pueblo".

El secretario general de la OTAN trata con Trump la "situación en Groenlandia" El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha informado este domingo de que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado la "situación en Groenlandia". "He hablado con el presidente de Estados Unidos sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en esto y espero verlo en Davos esta próxima semana", ha apuntado Rutte en redes sociales. Tanto Dinamarca como Estados Unidos, que aspira a anexionarse la isla danesa de Groenlandia, son miembros de la OTAN.

Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU y señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles. "Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés «Arctic Endurance», coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie", dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Los soldados alemanes abandonan Groenlandia Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en "misión de reconocimiento" han abandonado el territorio ártico menos de un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles adicionales a los países europeos desplegados en la isla, Alemania entre ellos, tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión. (Seguir leyendo)

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio de Venezuela El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible". "Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho".