Isla estratégica
Trump acuerda una reunión en Davos con "las distintas partes" sobre Groenlandia
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con "las distintas partes" en Davos, Suiza, que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte (...) sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", ha señalado en su plataforma Truth Social, donde ha reiterado que la isla "es fundamental para la seguridad nacional y mundial".
El inquilino de la Casa Blanca ha defendido en el mismo mensaje que "no hay vuelta atrás" y que "en eso todos estamos de acuerdo". "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y se logra, sencillamente, con fuerza", ha agregado.
"Sin comentarios"
Horas antes, en una breve entrevista telefónica a la cadena NBC News, el mandatario ha eludido aclarar si ordenaría el empleo de la fuerza para hacerse con el control de este territorio semiautónomo de Dinamarca, limitándose a responder: "Sin comentarios".
Preguntado por las amenazas de nuevos gravámenes a los siete países europeos, incluido Dinamarca, que han enviado tropas a Groenlandia, ha asegurado que "lo haré al 100%" si no alcanza un acuerdo con los líderes de estos países para la adquisición de la isla. "Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya ven lo que les ha traído. En eso debería centrarse Europa, no en Groenlandia", ha agregado.
También se ha manifestado sobre este asunto en declaraciones a la prensa antes de despegar del aeropuerto de North Perry, en el estado de Florida, donde ha señalado que no cree que los líderes europeos "se opongan" a su plan para Groenlandia.
"Tenemos que conseguirlo. No pueden protegerlo", ha señalado días antes de la cumbre extraordinaria en la que los Veintisiete abordarán la crisis abierta con Washington a cuenta de Groenlandia, mientras sopesan reactivar las represalias de 93.000 millones de euros suspendidas tras el acuerdo comercial con Washington.
El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, solicitaron este lunes al secretario general de la OTAN una misión de la Alianza Atlántica en la isla del Ártico en un momento de crisis marcado por el deseo de Estados Unidos para hacerse con la soberanía del territorio.
