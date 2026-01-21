Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales", ha dicho su oficina a través de un breve comunicado.