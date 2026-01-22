En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Putin plantea donar 850 millones de euros de activos congelados rusos en EEUU a la Junta de Paz para Gaza
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado este miércoles donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.
"Incluso ahora, incluso antes de que se resuelva nuestra participación en la composición y el trabajo de la Junta de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense a la Junta de Paz", ha declarado en una reunión con el Consejo de Seguridad ruso recogida por la Presidencia.
La ONU niega estar preocupada por la posibilidad de ser sustituida por la aún "amorfa" Junta de Paz de Gaza
Naciones Unidas ha negado este miércoles estar "preocupada" por el impulso de la todavía "amorfa" Junta de Paz lanzada por Estados Unidos para la Franja de Gaza, ante la posibilidad planteada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que este órgano pueda reemplazar eventualmente a la ONU.
"La Junta de la Paz, en cuanto a lo que hará, sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. (...) No estamos preocupados por ninguna otra agrupación", ha declarado en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, antes de destacar que "la ONU tiene su Carta, una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas encomendadas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo".
Putin encarga a Exteriores estudiar la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha encargado al Ministerio de Exteriores que estudie la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada a raíz de una propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino. "El Ministerio de Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos recibidos y de consultar con nuestros socios estratégicos al respecto", ha señalado durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia recogida por la Presidencia. Putin ha trasladado su agradecimiento a Trump por la iniciativa. "Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", ha subrayado, agregando que la "clave es que haya un impacto positivo" de cara a una "solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas". El mandatario tiene previsto reunirse este jueves en Moscú con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien ha iniciado durante la jornada una visita oficial de dos días al país euroasiático para abordar la situación en Oriente Próximo.
Noruega rechaza la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El Gobierno de Noruega ha anunciado este miércoles que rechaza la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza y ha planteado sus dudas acerca de cómo este tipo de iniciativas pueden llegar a relacionarse "con estructuras establecidas como Naciones Unidas". "La propuesta estadounidense plantea una serie de cuestiones que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos. Noruega no se sumará a los acuerdos propuestos para la Junta de Paz y, por tanto, no asistirá a la ceremonia de firma en Davos", ha confirmado a Europa Press el secretario de Estado, Kristoffer Thoner. "Para Noruega es importante cómo se vincula esta propuesta con estructuras establecidas como Naciones Unidas y con nuestros compromisos internacionales", ha remarcado Thoner, quien, no obstante, ha reiterado que comparten "el objetivo de Trump de lograr una paz en Ucrania, Gaza y en otras situaciones". "Noruega continuará su estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en pos de la paz", ha rematado Thoner, en medio de un momento en el que las relaciones entre Washington y Oslo no pasan por su mejor momento, después de que Trump afeara a las autoridades noruegas no haber apostado por concederle el Nobel de la Paz.
Israel bombardea edificios bajo el orden de evacuación en cinco pueblos del sur del Líbano
Israel bombardeó este miércoles una serie de inmuebles que previamente había ordenado evacuar en cinco localidades diferentes del sur del Líbano, en la segunda ola de ataques de este tipo en menos de una semana, al alegar que eran utilizados por el grupo chií Hizbulá. En un lapso de unas dos horas, fueron alcanzados varios edificios bajo orden de evacuación en las localidades de Al Kharayeb, Quennarit, Jarjoua, Al Kafour y Ansar, en el caso de esta última causando la "total" destrucción de un inmueble, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Los ataques tuvieron lugar después de que el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, hizo un llamamiento a los vecinos de la zona para que la abandonaran en un radio de 300 metros de los edificios, que aseveró eran utilizados por Hizbulá. Por su parte, el Ejército libanés condenó las acciones en un comunicado al considerar que entorpecen sus labores, además de aterrorizar a la población y provocar el desplazamiento de "decenas" de familias.
EEUU sanciona a seis organizaciones humanitarias de Gaza por sus vínculos con el ala militar de Hamás
El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones contra seis organizaciones humanitarias con sede en la Franja de Gaza por sus vínculos con las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado en un comunicado que "la insidiosa práctica de Hamás de utilizar a organizaciones civiles pone en peligro a los palestinos y socava los esfuerzos por construir una paz duradera y próspera". "Hamás sigue mostrando un cruel desprecio por el bienestar del pueblo palestino", ha indicado el subsecretario de Hacienda para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, agregando que la Administración Trump "no mirará hacia otro lado" mientras Hamás "explotan el sistema financiero" para sus operaciones terroristas. Estas organizaciones --Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé-- recurren al "engaño para recaudar fondos de donantes internacionales" y "están organizadas e integradas en el brazo militar de Hamás", según ha informado el Departamento.
Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha aceptado la invitación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que acepta la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se convertirá en miembro de la Junta de Paz, que estará integrada por líderes mundiales", ha dicho su oficina a través de un breve comunicado.
Trump promete "borrar" Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha dado "instrucciones muy firmes" para que Estados Unidos "borrar" a Irán "de la faz de la tierra" si las autoridades del país centroasiático deciden matarlo.
"Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation al ser preguntado por supuestas "amenazas de muerte" vertidas en su contra por Teherán.
En este sentido, el presidente estadounidense ha señalado que "no deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: Pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires".
Ejército israelí emite nuevas órdenes de evacuación en el sureste de Gaza
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó este martes de nuevas órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en los canales oficiales del organismo. "La OCHA informa de que el Ejército israelí lanzó panfletos en Beni Sujaila, al este de Jan Yunis, ubicada al este de la llamada 'línea amarilla', ordenando a la población evacuar de inmediato", especifica la nota. La agencia estima que más de 400 familias permanecen todavía en la zona y señala que, por ahora, los agentes humanitarios no han observado movimientos de personas. La oficina de la ONU subrayó que estas órdenes se producen mientras miles de personas en Gaza continúan sin refugio adecuado, después de que las recientes tormentas afectaran a unos 80 emplazamientos de desplazados en la Franja y dañaran o destruyeran los refugios de al menos 4.000 familias.
Portugal admite tener "algunas dudas" sobre la Junta de la Paz de Gaza
El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió este martes que su Ejecutivo tiene "algunas dudas" en relación a la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y dijo que la invitación que han recibido del presidente estadounidense, Donald Trump, es un poco "ambigua". "Desde el punto de vista de su diseño y su configuración suscita algunas dudas", dijo el ministro en relación a esta junta durante una intervención en una comisión parlamentaria, en la que confirmó que Portugal recibió la invitación en la madrugada del pasado día 17. Y pese a que defendió que Portugal considera "fundamental pasar a una segunda fase en la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina y su solución" que, sobre papel, sería esta junta, mostró dudas sobre su planteamiento actual.
