Diez claves del Foro de Davos que retratan el mundo.

La edición del Foro de Davos que concluyó este viernes será recordada durante mucho tiempo como una de las más intensas y disruptivas en sus 53 años de existencia, en la que quedó patente el momento de crisis geoestratégica e incertidumbre que atraviesa el mundo.

Groenlandia eclipsó la guerra de Ucrania, el bloque trasatlántico mostró su gran fragilidad, nació la entidad lanzada por Donald Trump para competir con la ONU y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se posicionó como un referente moral frente al mundo hegemónico que propugna el presidente estadounidense.

1. La fractura transatlántica

El Foro comenzó marcado por la tensión entre Europa y EE.UU. por las amenazas de Trump de anexionar Groenlandia, bajo soberanía de Dinamarca, uno de sus aliados en la OTAN, presión que el líder republicano intensificó con amenazas arancelarias.

Europa anunció una respuesta "unida, firme y proporcional" y, tras días de escalada, Trump rebajó el tono al descartar el uso de la fuerza y anunciar un preacuerdo con la OTAN. "La relación transatlántica sale tocada", opinó a EFE la exministra española Arancha González Laya.

2. Groenlandia distrajo a Europa de los esfuerzos por la paz en Ucrania.

La guerra en Ucrania, a punto de cumplir su cuarto año, quedó relegada de la agenda del Foro hasta prácticamente el final, con los europeos más preocupados por Groenlandia. El presidente Volodímir Zelenski, un habitual en esta reunión, viajó a Davos tras ser convocado por Trump, con quien acordó reuniones a tres bandas (Ucrania, Rusia y EE.UU) en Abu Dabi.

"Europa no ha sido tan útil como podía haber sido, se distrajo de su tarea más urgente, que es hacer frente a la agresión rusa", dijo la presidenta de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU., Jane Harman.

3. Trump y su Junta de Paz

En una ceremonia que no figuraba en el programa oficial y que fue organizada sobre la marcha, Trump aprovechó el escenario del Foro de Davos para fundar oficialmente la Junta de Paz, una entidad desde la cual se administrará Gaza.

Rodeado de una veintena de jefes de gobierno que habían sido "cortejados" para incorporarse a esta Junta, Trump y sus invitados firmaron la carta fundacional de esta organización, que algunos ven como la primera piedra de sus esfuerzos para reducir al mínimo la relevancia de Naciones Unidas, creada como garante de la paz al final de la Segunda Guerra Mundial.

4. Carney, líder de una alternativa al mundo que plantea Trump

Si hubo un discurso especialmente aplaudido por todos, excepto por Trump, fue el del primer ministro canadiense, por defender un mundo distinto al de potencias hegemónicas que propugna el líder republicano. "Carney ha tocado la campana del inicio de repensar una alternativa, desde el entendimiento y la cooperación", dijo González Laya,

Ante un mundo de rivalidad entre grandes potencias, "los países que quedan en medio tienen una elección: competir entre sí por ganarse el favor de otros, o unirse para crear una tercera vía con impacto", afirmó.

5. El alejamiento de EEUU de sus aliados tradicionales

En este Foro quedó patente el distanciamiento de EE.UU. de sus socios tradicionales: la crisis groenlandesa mostró las grietas en la relación transatlántica y el lanzamiento de la Junta de Paz no logró sumar a las grandes potencias económicas o democráticas.

Trump estuvo arropado por una veintena de gobernantes, varios de ellos de dudosa trayectoria democrática o que son innegablemente autoritarios, como Azerbaiyán, Kazajistán o Arabia Saudí. "Ha quedado patente que lo que él ofrece no es apetecible para la mayoría", apuntó González Laya, actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París.

6. Los planes urbanísticos para Gaza

Otro de los momentos del Foro de Davos que más han dado qué hablar fue la presentación por parte del yerno y emisario de Trump, Jared Kushner, de los planes urbanísticos de la Casa Blanca para Gaza, un territorio devastado por más de dos años de ofensiva militar israelí.

Rascacielos a lo largo de los 40 kilómetros de costa, un gran puerto, centros de datos, un aeropuerto, áreas residenciales... El proyecto no tiene fecha de inicio y Kushner lo condicionó al desarme completo de Hamás.

7. China traslada a Davos su influencia silencionsa

En Davos, China defendió a través de su viceprimer ministro y jefe negociador, He Lifeng, la globalización económica, pidió reglas iguales para todos y alertó contra un retorno a "la ley de la jungla". Pekín replicó en el Foro su estrategia de "ver y esperar" que ha llevado a otros foros internacionales.

"China se esta comportando como el adulto del aula", en palabras de Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell.

8. La fascinación por Elon Musk

El cuarto día del Foro de Davos, los asistentes se encontraron con la sorpresa de que un nuevo invitado especial aparecía en el programa de la jornada: Elon Musk, quien participaba por primera vez en esta cita como orador. El interés fue tal que hubo un lleno total en la sala, donde era palpable la fascinación que ejercía el personaje, cuyas predicciones -como que nos encaminamos a un mundo en el que habrá más robots que personas- retratan el futuro que está por venir.

9. La burbuja de la IA se desinfla... en vez de estallar

Davos ha estado precedido por una preocupación por el posible estallido de la burbuja generada en torno a la inteligencia artificial, una industria que mueve miles de millones de euros.

Pero, por convicción o por interés, los zares de las mayores empresas del sector descartaron rotundamente que esto pueda suceder porque la IA acaba de llegar y es un sector en expansión.

10. Una nueva era en el Foro Económico Mundial

La 53 edición del Foro de Davos se ha celebrado bajo un nuevo liderazgo, tras décadas dirigido por su fundador Klaus Schawb, quien convirtió una reunión de empresarios en una localidad enclavada en los Alpes suizos en un evento global.

Noticias relacionadas

El rumor sobre la intención de convertir el evento en itinerante recorrió los pasillos del Foro, pero fue desmentido por miembros de la organización. Sí hay voluntad de multiplicar sus eventos en distintas regiones del mundo a lo largo del año, para responder mejor a los retos globales.