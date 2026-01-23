EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Delcy Rodríguez defiende la reforma de la ley de hidrocarburos para mayor soberanía energética e inversiones La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este jueves la reforma a la ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional que abre la explotación petrolera al sector privado, alegando que persigue "fortalecer la soberanía energética (y) atraer inversiones", en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque de este país a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Junto a los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, hacemos seguimiento al debate sano y necesario en la Asamblea Nacional sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", ha manifestado la mandataria interina en redes sociales.

Delcy Rodríguez sustituye a parte de la cúpula militar venezolana Cada movimiento o gesto de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se destaca en una Venezuela en la que todo parece seguir igual, salvo el detalle de que Nicolás Maduro ha sido "secuestrado" y se encuentra en una cárcel de Nueva York. Rodríguez destituyó este jueves al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que hasta el 3 de enero cantaba loas a su unidad "monolítica". Se han renovado los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), según dio a conocer el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez. Sus nuevos integrantes son el general de división Miguel Chacín Socorro, el general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira y Trujillo, y el mayor general Erasmo Ramos Iriza, en calidad de comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre. No se explicaron oficialmente las razones de los cambios que también involucran a la Marina de Guerra. El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue designado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental mientras que el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz quedará a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental. Leer más

Venezuela libera al yerno del líder opositor Edmundo González tras más de un año en prisión Las autoridades de Venezuela han liberado en las últimas horas a Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano, según ha confirmado su esposa, Mariana González de Tudares, quien ha denunciado de nuevo la "injusta detención arbitraria" de su marido durante poco más de un año. "Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", ha dicho González de Tudares en un mensaje publicado en redes sociales.

Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos "detenidos ilegalmente" en Venezuela El Gobierno de Ucrania ha confirmado este jueves que Venezuela ha liberado a tres ucranianos "detenidos ilegalmente", en el marco del proceso de excarcelaciones acometido por las autoridades a raíz del ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, que se saldó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro. "Tres ucranianos que estaban detenidos ilegalmente en Venezuela han sido liberados. Se encuentran a salvo y en camino a reunirse con sus familias", ha señalado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en un mensaje publicado en redes sociales.

Delcy Rodríguez dice que va a encarar las diferencias con EEUU "sin temor alguno" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que no tiene "temor alguno" a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que está en un proceso de diálogo con la Administración de Donald Trump, más de dos semanas después del ataque militar que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro. "Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", señaló la mandataria en una reunión del Consejo Federal de Gobierno en la que participaron gobernadores y alcaldes, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La petrolera Halliburton destaca "oportunidades" en Venezuela y confía en avanzar "rápido" La estadounidense Halliburton, la segunda mayor compañía de servicios petroleros del mundo, destacó este viernes las "oportunidades" que tiene en Venezuela y dijo confiar en poder avanzar "rápido" para hacer crecer su negocio en el país caribeño. Así lo manifestó el máximo ejecutivo de la empresa, Jeffrey Miller, en una llamada con analistas tras publicar los resultados anuales de Halliburton, que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 1.283 millones (un 49 % menos) y una facturación de 22.184 millones (un 3 % menos). "Siempre he creído que el petróleo y el gas son la clave para la recuperación económica de Venezuela", dijo Miller, que explicó que Halliburton se instaló en el país en 1938 y salió en 2019 debido a las sanciones de EE.UU., pero sigue teniendo una "impronta" en infraestructura.

Adultos mayores del chavismo piden la liberación de Maduro con una protesta en Caracas Miles de adultos mayores chavistas protestaron este miércoles en Venezuela para pedir la liberación del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Nueva York tras su captura durante el ataque militar de EE.UU. a Caracas el pasado 3 de enero. Los manifestantes se congregaron en el Parque Los Caobos, en el oeste de Caracas, con pancartas, banderas y fotografías de Maduro y Flores, así como juguetes de Súper Bigote, el alter ego del mandatario en versión superhéroe. "Estamos en un clamor exigiéndole a los Estados Unidos que nos devuelvan a nuestro presidente", declaró ante los medios Magaly Viña, ministra para los adultos mayores. La funcionaria dijo que todos "los abuelos" están "concentrados en un canto por la paz" y afirmó que "son la vanguardia de la revolución bolivariana".

EEUU aplaude la liberación de "143 detenidos injustamente" en Venezuela pero pide más excarcelaciones El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido este miércoles la liberación de "143 detenidos injustamente" en Venezuela pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, lideradas por Delcy Rodríguez desde el ataque estadounidense contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro, continúen con las excarcelaciones. "Celebramos la reciente liberación es unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente", ha declarado el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, durante una reunión del Consejo Permanente del organismo regional. El diplomático estadounidense ha subrayado que su preocupación por la "continua detención de personas por motivos políticos", incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos extranjeros, "no es nueva", añadiendo que comparte con la comisión su "profunda preocupación" en este ámbito. "Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto", ha añadido.