Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Tras casi cuatro años de guerra, el cese de las hostilidades en Ucrania podría estar, por vez primera, al alcance de la mano. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalmente ha viajado al Foro mundial de Davos, pese a que inicialmente había descartado su participación, y ha anunciado la celebración de negociaciones trilaterales con Rusia y EEUU esta misma semana en los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario kievita, quien este jueves por la tarde se ha reunido con el presidente Donald Trump, ha aprovechado la tribuna en el balneario suizo para criticar a Europa por lo que considera como inacción ante los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de su país, que han dejado sin calefacción a millones de personas en pleno invierno.

"Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral; esto es mejor que no tener ningún trabajo", ha anunciado el jefe del Estado ucraniano, precisando que representantes ucranianos y rusos se sentarán en la misma mesa. En su intervención, ha querido enfatizar que su país está dispuesto a asumir compromisos y que la parte rusa debía adoptar la misma actitud. Admitiendo las actuales dificultades de su país, ha querido recordar que su enemigo ruso "también" está atravesando una sitiuación complicada, lo que en su opinión podría 'mejorar' la disposición del Kremlin a negociar, que hasta ahora planteaba condiciones, como cesiones territoriales o límites en el tamaño de su Ejército, que para Kiev y la UE equivalían a una rendición 'de facto'. Los negociadores estadounidenses Steven Witkoff y Jared Kushner, quienes este jueves por la noche tenían previsto reunirse con el presidente Vladímir Putin, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar "temas militares y de "prosperidad".

