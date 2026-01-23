EEUU
Trump asegura que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a Irán
"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa", ha afirmado el presidente de Estados Unidos
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que está vigilando muy de cerca a las autoridades iraníes por la represión de las recientes protestas, si bien ha hecho público que una "flota enorme" se dirige hacia Irán.
"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla", ha dicho en declaraciones al prensa a bordo del 'Air Force One' a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.
Estas nuevas declaraciones llegan horas después de que el propio Trump afirmara que esperaba que no fueran necesarias "mayores acciones" contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.
En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado esta semana en más de 3.000 los muertos, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia de Euroliga: ¡Pónganles una estatua! (81-71)
- El Ayuntamiento de Zaragoza confirma que la ciudad tendrá un museo de la Semana Santa: este es el edificio donde se instalará
- La inminente salida de Bazdar del Real Zaragoza abre la puerta a Agada y Puric
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: 'Deja sin comida a cientos de personas
- Renfe 'sorprende' con los billetes a la venta del AVE entre Zaragoza y Madrid a menos de 25 euros: estos son los motivos
- Oportunidad inmobiliaria en Zaragoza: chalet independiente con jardín en La Muela sale a la venta por 290.000 euros