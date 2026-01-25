En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase de la tregua en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para discutir el desarrollo de la segunda fase de la tregua en Gaza, según confirmaron a EFE fuentes de la oficina del mandatario.
Según reportan los medios israelíes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja). Además, se prevé que incluya discusiones sobre Irán.
El encuentro del primer ministro con los enviados estadounidenses está teniendo lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén, según confirmó a EFE una fuente de la misma.
Witkoff y Kushner aterrizan en Israel para su reunión con el primer ministro Netanyahu
El enviado del Gobierno estadounidense para oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, aterrizaron este sábado en Israel, donde mantendrán una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según informó el canal israelí 12.
Según reportó el mismo medio este viernes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja) e incluirá posiblemente discusiones sobre Irán.
Se prevé que el encuentro tenga lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén.
Al menos un muerto en nuevos ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este sábado en Yabalia al Balad, en el norte de la Franja de Gaza, en una nueva acción de las fuerzas militares israelíes en el enclave a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre. Ya son 482 los fallecidos en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el último balance de las autoridades gazatíes.
Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque de la aviación en el norte de Gaza después de que "varios terroristas" cruzaran la Línea Amarilla, la demarcación para la retirada de las fuerzas israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego. Israel subraya que sus efectivos "están desplegados en una zona conforme al acuerdo", pero advierte de que "seguirá interviniendo para eliminar cualquier amenaza inmediata".
Además del ataque de Yabalia al Balad, medios palestinos informan de bombardeos de artillería de las Fuerzas Armadas israelíes en lugares como el barrio de Al Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza.
Muere un bebé gazatí de hipotermia
Un bebé palestino de tres meses, Ali Abu Zur, falleció en la Franja de Gaza debido a una hipotermia, confirmaron fuentes sanitarias en el enclave este sábado, lo que aumenta a diez el total de niños fallecidos este invierno por esta causa ante la falta de un refugio adecuado entre los cientos de miles de desplazados forzosos. "La muerte de Ali Abu Zur, de 3 meses, debido al frío extremo en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, eleva a 10 el número de muertes infantiles por frío desde principios del invierno".
La relación EEUU-Israel
Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aterrizó en Israel este sábado, según recogen los medios israelíes. Según el diario israelí Ynet, se espera que se reúna hoy con altos funcionarios de seguridad israelíes.
Meloni pide a Trump que cambie los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confirmado este viernes que ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, un cambio en los estatutos de la Junta de Paz de Gaza dado que la Constitución italiana impide la adhesión a una organización internacional liderada por un solo país, Estados Unidos en este caso. "Objetivamente, nos enfrentamos a problemas constitucionales con la forma en que se estructuró la iniciativa", ha explicado Meloni durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz. El Artículo 11 estipula que Italia acuerda "limitaciones de soberanía necesarias para un orden mundial que garantice la paz y la justicia entre las naciones" pero siempre "en igualdad de condiciones con otros Estados".
El Ejército de Israel mata a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar llevada a cabo en la gobernación de Nablús, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Jabrin Ahmed Jabrin Qat, indicando que ha muerto por "balas de la ocupación" en la localidad de Madama, apenas a diez kilómetros al sur de la ciudad de Nablús, y que las tropas israelíes han "retenido su cuerpo", según reza un comunicado publicado en redes sociales. Por su parte, fuentes de la agencia de noticias WAFA han explicado que el varón resultó gravemente herido por disparos del Ejército israelí, que ha impedido que llegaran los equipos de emergencias hasta él y que le han trasladado a un lugar desconocido. Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto.
La UNRWA alerta del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo en Cisjordania
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo situado en Cisjordania y al que asisten generalmente cientos de alumnos palestinos.
El portavoz de la citada agencia, Jonathan Fowler, ha indicado durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra y a la que se ha sumado de forma telemática que este centro de Qalandia podría "ser forzado a cerrar en cuestión de días", lo que "pondría en peligro la educación de estos alumnos en territorio palestino ocupado".
Irán tilda de "falsas" las declaraciones de Trump sobre la suspensión de la ejecución de más de 800 personas
La Fiscalía General de Irán ha tildado este viernes de "completamente falso" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera para impedir la ejecución de más de 800 personas tras las últimas protestas, después de que el mandatario haya dicho en varias ocasiones durante los últimos días que sus amenazas a Teherán impidieron estos ajusticiamientos supuestamente planificados.
"Tras ver la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, el poco razonable y arrogante presidente de Estados Unidos ha adoptado una posición endeble y afirmado que evitó la ejecución de 800 personas, lo que es absolutamente falso", ha señalado el fiscal general, Mohamad Movahedi.
Israel detiene a catorce palestinos en una operación de cuatro días en Hebrón, Cisjordania
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de catorce palestinos en el marco de la operación a gran escala lanzada hace cuatro días en la ciudad cisjordana de Hebrón, unas incursiones que se habrían saldado con "el desmantelamiento de infraestructura terrorista" en la zona.
Así, ha manifestado en un comunicado que la operación ha sido "completada" y ha afirmado que "las fuerzas de seguridad trabajaron para desmantelar infraestructura terrorista, acabar con la posesión ilegal de armas y reforzar la seguridad en la zona".
