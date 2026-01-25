Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase de la tregua en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para discutir el desarrollo de la segunda fase de la tregua en Gaza, según confirmaron a EFE fuentes de la oficina del mandatario.

Según reportan los medios israelíes, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, la apertura del paso fronterizo de Rafah y los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja). Además, se prevé que incluya discusiones sobre Irán.

El encuentro del primer ministro con los enviados estadounidenses está teniendo lugar en la oficina del mandatario en Jerusalén, según confirmó a EFE una fuente de la misma.