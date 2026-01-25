EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez asegura que EEUU le amenazó de muerte para colaborar: "Nos dieron 15 minutos"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que el Gobierno de EEUU les dio "15 minutos" para decidir si prestaban colaboración tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, "o nos matarían". Unas palabras que muestran el intento claro de despejar las sospechas que han crecido en las últimas horas sobre su colaboración con EEUU para la detención del exmandatario venezolano.

La revelación proviene de un vídeo difundido por medios venezolanos como La Hora de Venezuela, donde se observa al entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez -que en la última remodelación del Gobierno pasó a ser Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo-, en una reunión privada con altos funcionarios e influencers del chavismo. El dirigente pide a los asistentes "acallar chismes", después de que las primeras sospechas apuntaran a una traición de la propia Rodríguez a Maduro antes de su detención. El ministro, en un momento determinado, sostiene un teléfono frente a un micrófono mientras pone en altavoz a Rodríguez, que durante seis minutos habla y asegura haber sido amenazada de muerte.

"Lo único que pido es unidad”, fue el primer mensaje que lanzó Rodríguez a los asistentes, en un intento por cerrar las grietas abiertas en el chavismo sobre su propia figura. Este mismo jueves, la edición estadounidense de The Guardian publicó que la presidenta encargada de Venezuela se habría comprometido a colaborar con la administración Trump antes incluso de la detención de Nicolás Maduro, en unas conversaciones que se habrían producido en Catar entre figuras del régimen y funcionarios estadounidense.