Hungría y Ucrania se enzarzan en un cruce de declaraciones con acusaciones de injerencia y de uso de minorías

Los gobiernos de Hungría y de Ucrania han protagonizado en las últimas horas un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en las que Hungría señala a Kiev por injerencia electoral mientras Kiev reprocha a Budapest que utilice a la minoría húngara de Ucrania como rehén.

Todo comenzó con unas declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien dijo el viernes que "no creo que haya ningún parlamento húngaro en los próximos cien años que apoye la adhesión de Ucrnaia a la UE".

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha apuntado que "su plan está condenado al fracaso". "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE y enmarcaremos este titular en el Parlamento de Ucrania para recordar tus mentiras durante los cien próximos años", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.