Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaPedro Sánchez HuescaTiroteo ZaragozaAyuso y AzcónBorrasca IngridDebate El Periódico
instagramlinkedin

Crisis en Oriente Próximo

Israel mata a dos líderes de Hizbulá en el Líbano

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí ha ordenado intensificar los ataques en el sur del Líbano

Los asistentes al funeral del número dos de Hizbulá, Haytham Tabatabai, asesinado el domingo por Israel, portan su féretro por las calles de los suburbios de Beirut.

Los asistentes al funeral del número dos de Hizbulá, Haytham Tabatabai, asesinado el domingo por Israel, portan su féretro por las calles de los suburbios de Beirut. / WAEL HAMZEH / EFE

Efe

Jerusalén

El Ejército israelí afirmó haber matado este domingo a dos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano, según comunicó en sus canales oficiales. "Hoy domingo, en Bazouriye, las tropas atacaron y eliminaron al terrorista Muhamad al Husseini, jefe de artillería de Hezbolá en la aldea de Arzoun, en el sur del Líbano", se indica en un comunicado militar.

Según el mensaje del Ejército, Al Husseini, quien trabajaba como maestro de escuela, "llevó a cabo numerosos ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas israelíes durante la guerra, y recientemente participó en los intentos de restaurar la capacidad artillera de Hizbulá en el sur del Líbano". Además, los militares afirman haber matado a un segundo miliciano del grupo armado chií en un ataque adicional realizado este domingo en la zona de Bir al Sansal, también en el sur del Líbano.

"Las tropas eliminaron al terrorista de Hizbulá Jawad Basma, que estaba destinado en una fábrica de armas", recoge el comunicado.

Más ataques

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí ha ordenado intensificar los ataques en el sur del Líbano con el argumento de que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Noticias relacionadas

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno de Beirut para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  3. El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
  4. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  5. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  6. Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
  7. El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
  8. El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada

Un gran Oyarzabal da a la Real el triunfo ante el Celta pese a jugar la segunda parte con diez

Un gran Oyarzabal da a la Real el triunfo ante el Celta pese a jugar la segunda parte con diez

Josh Richardson, el mediático fichaje del Casademont, ya está en Zaragoza: "Vamos a por ello"

Josh Richardson, el mediático fichaje del Casademont, ya está en Zaragoza: "Vamos a por ello"

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Al Casademont Zaragoza no le da con lo que tiene: el equipo se parte en dos

Al Casademont Zaragoza no le da con lo que tiene: el equipo se parte en dos

Huesca abre el plazo de inscripción para el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026

Huesca abre el plazo de inscripción para el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026

La crítica de Javier Losilla del concierto de Kiko Veneno: El veneno venenoso del rock de Kiko

La crítica de Javier Losilla del concierto de Kiko Veneno: El veneno venenoso del rock de Kiko

Arde una furgoneta frente a la estación Delicias de Zaragoza.

Arde una furgoneta frente a la estación Delicias de Zaragoza.
Tracking Pixel Contents