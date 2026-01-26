Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Netanyahu anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafá en cuanto se recupere el último cuerpo israelí

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo de israelí incluido en el listado, el de Ran Gvili.

"Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump Israel ha accedido a una reapertura limitada del paso de Rafá solo para tránsito a pie y sujeto a un mecanismo de inspección israelí", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado oficial.

La reapertura, explica el Gobierno israelí, "estaba condicionada al regreso de todos los rehenes vivos y a un esfuerzo al 100 por cien de Hamás para localizar y devolver a todos los rehenes fallecidos".