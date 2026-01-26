La Guardia Costera italiana admite haber perdido el rastro de unas 380 personas en el mar

Crece el temor a una nueva tragedia en el Mediterráneo central después de que la Guardia Costera italiana alertara sobre unos ocho botes que zarparon en los últimos días desde Túnez —con unas 380 personas a bordo— y de los que se ha perdido el rastro. La situación, de la que ha informado la prensa italiana, coincide con el paso del ciclón 'Harry', que ha causado estragos en el sur de Italia. La semana pasada, el ciclón 'Harry' causó gravísimos daños materiales en el sur de Italia, por valor de 1.000 millones de euros solo en la isla de Sicilia, y provocó también olas de récord en Malta, una de las cuales alcanzó los 16 metros de altura, la más alta jamás registrada en la región. Esta situación llevó a Sicilia, Calabria y Cerdeña a solicitar la declaración del Estado de emergencia, una decisión que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, debía tomar este lunes.

Un mensaje Inmarsat difundido por el IT MRCC de Roma (el centro de coordinación del rescate marítimo) señala que se han perdido al menos ocho embarcaciones que zarparon del puerto tunecino de Sfax durante la semana comprendida entre el 14 y el 21 de enero, ha informado la oenegé Mediterranea Saving Humans. Estas se encontraron en plena ruta con la tormenta Harry, "con vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de más de siete metros de altura".

Entre los desaparecidos estarían también las 50 personas que, según el relato hecho el domingo por un superviviente —el único—, se encontraban a bordo de una barcaza que navegó durante más de 24 horas.

La situación también se produce días después de que Alarm Phone, una oenegé que gestiona un teléfono de emergencia para migrantes que cruzan el Mediterráneo, denunciara reiteradamente haber perdido contacto con tres embarcaciones en las que viajaban unas 150 personas. "A causa del mal tiempo, están en grave peligro", había advertido la organización, lanzando la alerta por no mantener ningún contacto telefónico con ellas: "No hay ninguna respuesta desde su teléfono".

Dos gemelas

El suceso llega en un momento en el que apenas hay barcos de rescate de grupos humanitarios en el Mediterráneo, también a causa del hostigamiento del propio Gobierno italiano contra estas organizaciones. Aún así, una de estas entidades, el Sea-Watch 5, rescató durante el fin de semana a 18 personas a bordo de una embarcación precaria en dificultades .

Otras dos niñas, gemelas de pocos meses, fueron engullidas por el mar: viajaban a bordo de una embarcación de hierro que llegó a Lampedusa el 22 de enero, con una persona ya fallecida a bordo, según la informacion conocida y los relatos de los testigos presenciales.