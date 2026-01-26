Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 140 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 140 drones contra su territorio durante las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas lanzaron 138 drones kamikaze "desde varias direcciones", antes de destacar que 110 de los aparatos aéreos no tripulados fueron derribados por sus sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, ha confirmado 21 impactos en "once ubicaciones", así como la caída de los fragmentos de un aparato derribado en otro punto del país, sin pronunciarse sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha dicho, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad".