Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El director de la fundación que repartía ayuda en Gaza: "El odio es la credencial de la ONU"

El reverendo Johnny Moore, que dirigió la polémica fundación estadounidense encargada durante siete meses de repartir ayuda en Gaza cuando la Franja palestina sufrió una situación de hambruna, afirmó este martes en Jerusalén que "las Naciones Unidas se han convertido en la mayor organización antisemita del mundo" y que "el odio es su credencial".

Moore, que trabajó como asesor de campaña para el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo al mando de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), que comenzó a distribuir comida en Gaza en mayo de 2025 según un nuevo esquema israelí que rechazaba el antiguo reparto por parte de la ONU acusándola de estar aliada con Hamás.

En los meses que operó la GHF en Gaza -hasta el alto el fuego el pasado octubre-, se registraron cientos de muertos y heridos intentando recoger comida en los cuatro puntos que puso en marcha -en lugar de los 200 que tenía la ONU-, con imágenes de palestinos agolpándose para conseguir alimentos y episodios en los que eran repelidos con violencia y uso de fuerza letal.