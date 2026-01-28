Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

En Directo
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Irán avisa a EEUU de responderá a un ataque "como nunca antes"
Irán ha advertido este miércoles de que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero ha insistido en que si es atacado "se defenderá y responderá como nunca antes", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.
En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York ha respondido a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Oriente Próximo. "Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!", ha señalado.
Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 490 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales cinco cadáveres, cuatro muertos en ataques israelíes y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. Así, ha especificado que desde el 10 de octubre se han confirmado 492 "mártires" y 1.356 heridos, mientras que la cifra de cuerpos hallados en zonas de las que se retiraron los soldados de Israel en el marco del acuerdo asciende ya a 715. La cartera ha subrayado además que la ofensiva lanzada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 71.667 muertos y 171.343 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".
La Junta de Paz confirma 27 "miembros fundadores", con la reciente incorporación de El Salvador
La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza ha confirmado un total de 27 "miembros fundadores", entre los que figura El Salvador como nueva incorporación, en medio de las dudas expresadas por numerosos países sobre las funciones que tendrá el organismo y la posibilidad de que se configure como una estructura paralela a Naciones Unidas. Así, la Junta de Paz ha apuntado en un mensaje en redes sociales que entre los "miembros fundadores de la creciente organización internacional" figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo. La totalidad de los miembros anunciados en las últimas horas, a excepción de El Salvador, ya habían confirmado que serían parte del organismo, si bien destaca el caso de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó haber aceptado la invitación de Trump, si bien no figura en la lista publicada por la Junta de Paz. De esta forma, la Junta de Paz cuenta por ahora solo con un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --precisamente Estados Unidos--, después de que Alemania y Francia hayan rechazado sumarse y de que China y Rusia hayan declinado por ahora pronunciarse sobre si lo harán.
En una Gaza con más amputados que nunca, escasean los repuestos para las sillas de ruedas
En Gaza, donde la ofensiva israelí dejó miles de amputados, talleres de reparación de sillas de ruedas como el de Ramzi al Fajam enfrentan el cierre por falta de recursos debido al bloqueo de Israel. Personas con discapacidad como Ibtisam Baraka, que confiesa sentirse más vulnerable que nunca, urgen soluciones para repuestos, accesibilidad y reconstrucción en una región devastada. La obstrucción de Israel a la entrada de bienes, incluso durante el alto el fuego, hace que todavía sean muy escasos los repuestos y accesorios médicos que necesitan las personas con discapacidad en una Franja donde, durante la guerra, diez niños perdían una o ambas piernas cada día. Ramzi al Fajam, de 49 años, trabaja desde 1997 en el taller de dispositivos de asistencia de la Media Luna Roja Palestina, ubicado en la localidad sureña gazatí de Jan Yunis, uno de los centros más destacados y uno de los pocos que ofrece ahora servicios esenciales a quienes tienen una discapacidad. Sin embargo, está al borde del cierre debido a la escasez de materias primas, repuestos y herramientas para reparar sus sillas de ruedas, en paralelo al aumento sin precedentes en el número de personas con amputaciones.
Colonos atacan y hieren a palestinos en la oscarizada Masafer Yatta, en el sur de Hebrón
Colonos israelíes atacaron, quemaron casas e hirieron a numerosos palestinos en tres de las aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land', ganador del Óscar 2025. "Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos", denunció anoche en X el codirector de dicho documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra. En la aldea de pastoreo de Khirbet al Fakhit, al menos dos personas resultaron heridas la noche del martes, según informó la Media Luna Roja Palestina, que atendió a un joven inconsciente "con una herida en la cabeza y hemorragia grave", y a una niña que sufrió una fractura en la mano tras ser atacada por colonos. El grupo de colonos, algunos armados, irrumpieron a sus vez en las aldeas de Halawa y Jalet al Daba, también parte de Masafer Yatta, donde apedrearon varias casas y rociaron al menos el interior de una con gas pimienta, según la agencia palestina Wafa; además de herir a varios niños y mujeres. Los colonos, bajo la protección de las fuerzas del orden, robaron 150 ovejas pertenecientes a la familia Abu Aram, detalla Wafa.
Israel mata a un palestino durante una operación militar en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino durante una operación militar llevada a cabo al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.
El fallecido ha sido identificado como Muhamad Rayid Nasrallá, de 20 años, quien habría sufrido heridas de bala tras recibir disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de al Dahiriya, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA.
Trump amenaza con retirar la ayuda a Irak si el ex primer ministro Al Maliki vuelve al poder
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes con retirar la ayuda de su país a Irak si el ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) vuelve al poder, después de que la coalición chií Marco de Coordinación le nominara para volver al poder como jefe de Gobierno.
"He oído que el gran país de Irak podría tomar una muy mala decisión al reinstalar a Nuri al Maliki como primer ministro. La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", ha manifestado a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Netanyahu advierte de que no habrá una fase de reconstrucción en Gaza hasta el desarme de Hamás
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes de que no habrá una fase de reconstrucción en la Franja de Gaza hasta el desarme efectivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la recuperación del cuerpo del último rehén secuestrado en el enclave, el policía israelí Ran Gvili.
"Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá", ha enfatizado en rueda de prensa tras el simbólico apagado del reloj en la plaza de los rehenes en Tel Aviv que mostraba las horas que los secuestrados permanecieron cautivos en Gaza.
Netanyahu ha resaltado que ahora Israel tiene dos prioridades, siendo la primera de ellas desmantelar el armamento de Hamás y la segunda la "desmilitarización" de Gaza, mientras que ha explicado que solo hay dos opciones para lograr estos dos objetivos: el camino "fácil" o el camino "difícil", recoge 'The Times of Israel'.
El Ejército de Israel identifica una infiltración en la frontera con Jordania
El Ejército de Israel ha anunciado este martes que ha identificado una infiltración en el sur de la frontera con Jordania, por lo que está llevando a cabo labores de búsqueda de sospechosos en la zona, sin que haya más detalles al respecto por el momento.
Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) han señalado a través de un breve comunicado publicado en redes sociales que la supuesta infiltración ha tenido lugar en las proximidades del asentamiento de Paran, en el distrito sur de Israel.
"Las tropas están realizando búsquedas exhaustivas y bloqueando carreteras en la zona para localizar a los sospechosos", ha informado. Durante el incidente, las autoridades locales han pedido a los residentes que se queden en sus domicilios hasta aclarar lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
EEUU y países europeos piden que Siria evite un "vacío de seguridad" que pueda favorecer a EI
Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han pedido este martes a las autoridades sirias y a las fuerzas kurdo-árabes en el país que eviten "cualquier vacío de seguridad" que pueda favorecer a Estado Islámico, en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas durante el proceso de entrega de instalaciones controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a Damasco.
"Reiteramos la necesidad de mantener y centrar los esfuerzos colectivos en la lucha contra Estado Islámico. Instamos a todas las partes a evitar cualquier vacío de seguridad en los centros de detención de Estado Islámico y sus alrededores", reza un comunicado conjunto.
