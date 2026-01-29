Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de menoresReal ZaragozaBus ZaragozaSucesos ZaragozaPilar AlegríaBazar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin ha asegurado su disponibilidad a organizar una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski en Moscú

Daños causados por un ataque de Rusia en Odesa (Ucrania), en una imagen de este martes.

Daños causados por un ataque de Rusia en Odesa (Ucrania), en una imagen de este martes. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents