Crisis venezolana
Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela
Redacción
Washington
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo”, dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
