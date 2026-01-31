Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaJorge AzcónPolémica PP-PSOEViviendas de lujoCierre en La AlmuniaCompras Costco
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Aumentan a 70 los muertos en la avalancha de tierra en Indonesia

"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de búsqueda

Archivo - Equipo de rescate en Indonesia (archivo)

Archivo - Equipo de rescate en Indonesia (archivo) / BPBD INDONESIA - Archivo

EP

MADRID

Las autoridades indonesias han informado este sábado de que son ya 70 los cadáveres recuperados tras la avalancha de tierra ocurrida hace ya una semana en Pasirlangu y que sepultó viviendas próximas a la ladera del monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental.

"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de Bandung de Búsqueda y Rescate, Ade Dian, según recoge la agencia de noticias indonesia Antara.

24 de enero

La avalancha ocurrió en torno a las 3.00 de la madrugada del pasado 24 de enero y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu. Para empeorar las cosas, un segundo alud, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.

Noticias relacionadas y más

Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y corrimientos de tierras. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
  2. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
  3. La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: 'Llegaste a mi vida sin haber salido de mí
  4. Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
  5. Sellés afila la maleta del Real Zaragoza
  6. Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
  7. Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
  8. Dani Torres, exjugador del Real Zaragoza: 'En el parón del covid pensamos que lo teníamos todo hecho, nos falló la mentalidad

Muere Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón

Muere Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón

Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: "Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta"

Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: "Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta"

Hallan muerto a un hombre de 65 años en una habitación del hotel París en Zaragoza

Hallan muerto a un hombre de 65 años en una habitación del hotel París en Zaragoza

Francho, jugador del Real Zaragoza: "Estamos jodidos, no podemos salir así a los partidos"

Francho, jugador del Real Zaragoza: "Estamos jodidos, no podemos salir así a los partidos"

De viaje a la En Bruto, la sala zaragozana que catapultó a Héroes del Silencio y en la que tocó Green Day: "Se juntaban rockabillys, punkis, mods... Allí cabíamos todos"

De viaje a la En Bruto, la sala zaragozana que catapultó a Héroes del Silencio y en la que tocó Green Day: "Se juntaban rockabillys, punkis, mods... Allí cabíamos todos"

Preocupa la rodilla de Guti, que se retiró con molestias

Preocupa la rodilla de Guti, que se retiró con molestias

EN IMÁGENES | Mitin central de CHA en Zaragoza por las elecciones del 8F en Aragón

EN IMÁGENES | Mitin central de CHA en Zaragoza por las elecciones del 8F en Aragón
Tracking Pixel Contents