Venezuela
Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos
Redacción
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país.
Rpodríguez ha hecho el anuncio en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, menos de un mes después de la operación del ejército de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, que permanece encarcelado en Nueva York.
