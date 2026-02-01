En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Trump dice que Cuba "acudirá a EEUU" para un acuerdo gracias a la presiones sobre el petróleo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido que Cuba acudirá a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo gracias a las restricciones para la llegada de petróleo a la isla y ha negado que esta situación pueda generar una crisis humanitaria, tras las acusaciones vertidas por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. "No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre. Acudirían a nosotros, llegarían a un acuerdo", ha respondido a los periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por una posible crisis humanitaria en el país latinoamericano derivada de una eventual falta de combustible.
Trump sugiere "juntar" a la oposición venezolana y al Gobierno chavista en futuras conversaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de "juntar" a la oposición venezolana y a las actuales autoridades chavistas, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, en posibles futuras conversaciones que determinen el rumbo del país latinoamericano. "Me encantaría poder hacer algo al respecto (de la situación en Venezuela) y quizás unir a las partes para hacer algo", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios a bordo del avión presidencial, sin dar más detalles sobre una posible reunión entre ambos bandos.
Al ser preguntado por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Trump ha asegurado que es una "excelente persona", al tiempo que ha reivindicado el papel que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha tomado tras la intervención estadounidense en Venezuela. "Los líderes actuales están haciendo un muy buen trabajo", ha añadido.
Una hoja de ruta bilateral
El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este sábado que recibió en Caracas a la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, para marcar una hoja de ruta de trabajo "en asuntos de interés bilateral". A través de un mensaje en Telegram, Gil dijo que también se abordarán y resolverán las diferencias existentes por "la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional".
Elecciones en 18 o 24 meses
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que podrían celebrarse elecciones en Venezuela dentro de 18 o 24 meses, informó este sábado el diario The Wall Street Journal. Según dicha publicación, algunos miembros de la Administración de Donald Trump han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios afirmando que la cooperación de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, es temporal.
Reabre la misión diplomática de EEUU en Venezuela
La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.
España celebra la ley de amnistía en Venezuela
El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa. El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, aunque lamenta la falta de presión de España
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España. Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X. "Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.
Los familiares de presos políticos, esperanzados tras propuesta de amnistía en Venezuela
Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que deberá presentarse en las "próximas horas" ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). "Primeramente Dios, primeramente Dios, y yo sé que muchas personas, tanto en la Asamblea Nacional como afuera, deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad, la estructura política", dijo a EFE Sandra Rosales, quien tiene a su esposo Dionis Quintero detenido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el este de Caracas.
María Corina Machado: Venezuela avanza de manera "irreversible" hacia la democracia
La opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera "irreversible" hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto. "El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro", expresó Machado en una conversación vía teleconferencia con el periodista Michael Stott.
Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos
Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.
