Israel prohíbe a MSF trabajar en Gaza a partir del 28 de febrero por negarse a dar una lista de sus empleados

Israel ha anunciado este domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) deberá cesar su actividad en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por su negativa a proporcionar la lista de sus empleados palestinos, una obligación "aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región", ha señalado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que se encarga del registro de estas entidades.

En un comunicado difundido el pasado viernes, MSF anunció su decisión final de no compartir con las autoridades israelíes ninguna lista con información sobre sus trabajadores, palestinos o internacionales, dadas "las circunstancias actuales". Según la ONG, Israel no les garantiza que la información personal proporcionada sea usada únicamente para fines administrativos y no ponga en riesgo a los involucrados.

Para acceder a la exigencia del Gobierno de Binyamín Netanyahu, la organización exigía a cambio la "plena autoridad sobre todos los asuntos de recursos humanos y la gestión de suministros médicos humanitarios", y el cese de los intentos de difamación contra MSF, ya que Israel la acusa sin pruebas de emplear "terroristas".

"Ante la falta de estas garantías claras hemos concluido que no compartiremos información del personal en las circunstancias actuales", subrayó la ONG en su comunicado.

MSF había informado el pasado 23 de enero a las autoridades israelíes de que, como medida excepcional, estaría dispuesta a compartir una lista definida de los nombres de su personal palestino e internacional; a fin de cumplir con los nuevos requisitos israelíes de registro para organizaciones internacionales y poder seguir operando en Gaza.

Otras ONG vetadas

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza o Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo de acuerdo con la legislación. Además de MSF, en esta lista están también, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

Este nuevo sistema de registro incluye polémicos motivos para denegar la actividad. Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pero también "promover campañas de deslegitimación contra Israel", instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales, según las directrices publicadas por este ministerio.