El primer ministro de Groenlandia avisa de que Trump no ha abandonado la idea de controlar la isla

El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene su idea de hacerse con Groenlandia y controlarla a pesar de haber rechazado una hipotética invasión militar, denunció este lunes el primer ministro de este territorio autónomo danés, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen recordó en un discurso en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) que Trump ya en 2019 expresó su deseo de controlar la isla y que lo ha repetido en varias ocasiones durante el último año.

"Esto, por desgracia, sigue estando vigente y no ha cambiado. Recientemente se ha rechazado la posibilidad de una operación militar, pero no ha cambiado la visión de Groenlandia y de su población: hay que vincular Groenlandia a EEUU y controlarla desde allí", dijo Nielsen sobre el deseo anexionista de Trump al inicio de un debate extraordinario en el Inatsisartut sobre la situación.

Nielsen calificó de "inaceptables" las amenazas de Trump y lamentó que hayan creado "mucha inseguridad" en los groenlandeses.

"El Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés) trabaja para proteger a la Groenlandia que conocemos y las opciones que se han ido creando. Groenlandia es la herencia para nuestros hijos y no puede comprarse ni venderse. Somos parte del Reino de Dinamarca y seguimos desarrollándonos de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Nadie nos va a controlar desde fuera", afirmó.

Apoyo europeo

El líder groenlandés --que encabeza desde hace menos de un año un gobierno que agrupa a todo el independentismo moderado y tres cuartas partes del Parlamento-- resaltó que Groenlandia no está sola sino que está protegida y agradeció el apoyo de los países europeos.

"En ese sentido es importante destacar que aunque esto trate directamente de Groenlandia, también tiene que ver con el futuro de la OTAN, la protección del mundo occidental y la democracia global", sostuvo Nielsen.

El renovado interés de Trump por Groenlandia, que asegura necesitar por motivos de seguridad nacional, ha generado una crisis en la OTAN y con varios países europeos, a los que amenazó con aranceles por enviar soldados a la isla ártica.

Trump anunció hace dos semanas tras reunirse en Davos (Suiza), donde asistía al Foro Económico Mundial, con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, un preacuerdo que aseguró satisfacía todos sus deseos.

Reuniones de alto nivel

Diplomáticos estadounidenses, daneses y groenlandeses han iniciado reuniones de alto nivel para estudiar las preocupaciones de seguridad de Washington, aunque tanto Copenhague como Nuuk han resaltado que la soberanía e integridad territorial de la isla no están en discusión.

"El diálogo ha comenzado y el Naalakkersuisut trabajará para que conduzca a resultados concretos. A la vez reforzaremos el diálogo estrecho con los países occidentales junto con Dinamarca y trabajaremos por una colaboración aún mayor con la Unión Europea", afirmó Nielsen.

Groenlandia --que cuenta con una población de algo menos de 57.000 habitantes en 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo permanentemente)-- posee desde 2009 un Estatuto de Autonomía que incluye el derecho de autodeterminación.

Esta isla ártica depende en gran medida de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre casi la mitad de su presupuesto.