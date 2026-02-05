Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Recién salidos de Gaza, los palestinos heridos denuncian "obstáculos" para llegar a Egipto

Mahmud, un gazatí de diez años herido por un ataque israelí hace más de un año, logró salir de la Franja de Gaza hace dos días tras la reapertura del paso de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, pese a los "obstáculos" de Israel para la evacuación de pacientes por esta vía terrestre.

"Nuestro viaje desde Gaza fue muy duro, a pesar de la coordinación, la ocupación israelí ha puesto muchos obstáculos", denunció a EFE el padre de Mahmud, Walid Mohamed Bardawil, que tuvo que esperar durante horas y someterse a numerosos chequeos en Rafah antes de poder ingresar a Egipto para que su hijo pueda ser tratado en condiciones.

Desde el pasado lunes, cuando se restableció el tránsito por Rafah, tan solo una treintena de pacientes y un número variable de acompañantes han salido de Gaza hacia Egipto, pero ni Israel, otros países u organizaciones han ofrecido una cifra concreta de evacuados en medio de este opaco proceso.