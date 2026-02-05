De Elon Musk a Bill Gates: el Caso Epstein salpica a los magnates tecnológicos de Silicon Valley

Silicon Valley tiembla. La publicación de los documentos hasta ahora confidenciales sobre el depredador sexual convicto Jeffrey Epstein sigue exponiendo la relación del fallecido magnate financiero con la élite política y económica de Estados Unidos, pero también de otros países. La lista de personalidades salpicadas no para de crecer. Los últimos archivos desclasificados también apuntan a grandes nombres de la industria tecnológica que, mayor o menor grado, pueden ver su reputación arrastrada por un escándalo internacional sin final a la vista.

Estos son los magnates tecnológicos que más aparecen en los archivos del pedófilo convicto.

El empresario Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y uno de los primeros directivos de PayPal, es el que más aparece en los nuevos archivos del caso Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU con 2.658 menciones. Hoffman visitó la isla del magnate financiero, pero asegura que fue únicamente para recaudar dinero para sus causas filantrópicas. Desde entonces, el prolífico inversor del valle ha pedido perdón en reiteradas ocasiones por "perpetuar la injusticia" y ha pedido a Trump "liberar todos los archivos" así como "procesar a los abusadores.

Reid Hoffman. / Agencias

El cofundador de Microsoft y magnate tecnológico Bill Gates mantuvo una cercana relación con Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero ya había sido condenado. El también filántropo estadounidense viajó en su jet privado y participó en algunas de sus fiestas con mujeres, si bien no hay pruebas de que cometiese ningún delito. Su exesposa, Melinda Gates, mencionó esa relación como uno de los factores que influyeron en su divorcio en 2021.

En 2023, The Wall Street Journal destapó que Gates tuvo una aventura con la jugadora de bridge Mila Antonova y que Epstein trató de utilizar esa información para chantajearle. En las últimas filtraciones del caso aparecen borradores de correos no enviados en los que Epstein escribió que Gates contrajo una infección de transmisión sexual después de acostarse con "mujeres rusas", una acusación no contrastada. El Departamento de Justicia ha advertido que los archivos incluyen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" y que esa incriminación coincide con una época en la que Epstein estaba molesto por la falta de atención por parte de Gates.

El magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir que fue crucial en los inicios de Facebook, aparece en 2.281 en el último lote de los archivos del caso Epstein. Su relación se fraguó cuando el financiero ya se había declarado culpable de prostituir a menores y se prolongó hasta enero de 2019, poco antes de su segunda detención y suicidio. Ambos se habrían reunido en varias ocasiones entre 2014 y 2017.

En 2015 y 2016, Epstein puso 40 millones de dólares en dos fondos gestionados por Valar Ventures, una de las firmas de inversión de Thiel, según The New York Times. Aun así, en una conversación grabada sin fecha con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, Epstein dijo que Thiel "actúa de forma extraña como si estuviera drogado".

Peter Thiel. / Reuters

Thiel es uno de los inversores más prolíficos de Silicon Valley. También el más polémico, pues fue el primero en apoyar a Donald Trump ya en 2016 y lleva décadas defendiendo una postura neorreacionaria que aboga por abolir la democracia. Ese mismo año, Epstein le mandó un correo electrónico en el que le decía: "brexit, solo el principio".

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, mantuvo contacto con Epstein entre 2012 y 2014, cuando ya había sido condenado por prostituir a menores. Ambos charlaron para que el magnate tecnológico visitase su isla acompañado de su entonces mujer, Talulah Riley. "¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", le preguntó. Sin embargo, en los correos se mencionan problemas logísticos y nada apunta a que finalmente fuesen. Antes de destaparse su correspondencia, Musk había tuiteado que Epstein "intentó que fuera a su isla y me negué".

Elon Musk. / The White House

Su hermano, Kimbal Musk, también intercambió correos electrónicos con Epstein entre 2012 y 2015 y le dio las gracias ponerlo en contacto con una mujer con la que habría salido.

Epstein asesoró al multimillonario Sergey Brin, cofundador de Google, entre 2004 y 2007. El financiero le puso en contacto con banqueros de JPMorgan Chase para que le orientasen sobre cómo crear un refugio fiscal con el que pagar menos impuestos, según un documento presentado por el Gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Sergey Brin / Google

Brin planeó reunirse con Epstein y Maxwell en su casa de Nueva York en 2003 y habría visitado junto a su mujer la isla de Epstein en enero de 2007, antes de su condena por prostituir a una menor. Brin aparece en 294 archivos del caso, mientras que Larry Page, también cofundador de Google, aparece en 314.