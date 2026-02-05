Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Testimonios pelea JuslibolAlejandro NolascoReal ZaragozaLluvia AragónLos MeconiosCasademont-Petkim Spor
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
  2. ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
  3. Varios jóvenes se amotinan en un centro de menores de Zaragoza y obligan a intervenir a la Policía
  4. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
  5. Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
  6. La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
  7. Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
  8. El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Tracking Pixel Contents