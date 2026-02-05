Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia otra reunión con Rusia y EE.UU. tras los contactos de hoy en Abu Dabi

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado que los negociadores de Kiev, Moscú y Washington que volvieron a reunirse hoy en Abu Dabi han acordado celebrar "en el futuro más próximo" nuevos contactos para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Es importante que el proceso continúa. Queremos resultados más rápido. Si hay una próxima reunión esto significa que hay una oportunidad de continuar el diálogo. Sin duda, deseamos mucho que lleve al final de la guerra", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Preguntado sobre los resultados de las reuniones de hoy en Abu Dabi, Zelenski dijo que el equipo negociador ucraniano le informará con detalle de lo que se ha hablado una vez vuelva a Kiev. "Consideran que es información muy sensible", dijo.