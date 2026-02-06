Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, llamó este viernes al Líbano a continuar con el plan de limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado, durante una visita a Beirut en medio de renovadas presiones para el desarme el grupo chií libanés Hizbulá.

"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.

Barrot se reunió este viernes con su homólogo libanés, Youssef Rajji; el presidente del país, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en un nuevo viaje al Líbano que coincide con el estallido de tensión entre Estados Unidos e Irán.