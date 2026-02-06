Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha dado "un primer paso" en un intento de mitigar la desconfianza entre Rusia y Ucrania, al tiempo que se ha ofrecido como plataforma para diseñar la "arquitectura de la seguridad europea futura".

Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.

"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.