Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El exministro de Defensa Gallant llama "embustero" a Netanyahu: "Ha apuñalado al Ejército por la espalda"

El exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant ha salido en tromba este pasado sábado contra el primer ministro del país y responsable de su cese, Benjamin Netanyahu, al que ha tachado directamente de "embustero" por acusar al militar de negligencia a la hora de impedir el ataque de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, el comienzo de la guerra de Gaza.

El pasado viernes, Netanyahu señaló a Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques y acusó al 'establishment' militar de entorpecer sus esfuerzos para matar a los líderes del movimiento islamista.