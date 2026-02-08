Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo de la captura de las localidades de Sidorovka, en la región de Sumi, y de Glushkovka, en la de Járkov.

"Como resultado de acciones decididas las unidades del grupo Norte han tomado el control de la localidad de Sidorovka, en la región de Sumi", ha informado el Ministerio en un comunicado. Además ha dado cuenta de la captura de Glushkovka, en Járkov, en una acción del grupo Oeste, según el comunicado militar.